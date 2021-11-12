Можем повторить: Крымский сценарий для Белоруссии

Главной точкой противостояния России и Запада сейчас стала белорусско-польская граница. Скопление мигрантов, которых долго звали в ЕС, а потом передумали, вызывает громкое бурление в польском политикуме. Неожиданный - возможно, и для самого себя – выход предложил Владимир Жириновский. А его предсказания порой имеют свойство сбываться.

29-я дорожная карта

Владимир Жириновский – уникальный политический персонаж. Обладая потрясающим генным набором – русской мамой и юристом папой, – Владимир Вольфович стоит на защите русского народа с 1991 года, не вынимая, как говорится. Возможно, именно благодаря такому защитнику русские находятся на грани вымирания в своей собственной стране. Но помимо уникального охранительного дара у Жириновского есть ещё одна черта, которая обращает на себя внимание, – он умеет предугадывать шаги высшего политического руководства страны. А возможно, и не просто предугадывать.

Вот и в разговоре с радио "Комсомольская правда" политик высказал несколько тезисов, которые нельзя не принять во внимание. Рассуждая в компании журналиста "Комсомолки" Владимира Ворсобина, Владимир Вольфович заявил, что "с момента принятия новой Конституции Лукашенко уйдёт с поста президента".

Ему самому надоело, чтобы все ждали, когда он уйдёт. Проблемы здесь нет. И тогда будет повод юридический. Мы соединяем два самостоятельных государства в одно. У нас есть право снова внести поправки в Конституцию, парламент сделать единый, общий, правительство общее и общий глава государства,

– заявил Жириновский.

Вот такую "дорожную карту" нарисовал Владимир Вольфович.

Возрождение Империи

Несколько раз перенесённый референдум по новой Конституции Белоруссии должен пройти в конце февраля 2022 года, об этом недавно заявила Наталья Качанова, председатель Совета республики Национального собрания Белоруссии. Если не случится война с Польшей из-за приглашенных Евросоюзом мигрантов, то, по Жириновскому, в начале следующего года нас ждут тектонические изменения политического ландшафта.

Новое Союзное государство, обладающее единым парламентом и единой валютой, – это уже не бумажный субъект политического права, как было до недавнего времени, это вполне себе возрождаемая Российская Империя, которая может спросить у Польши, почему это Европа не принимает приглашённых ею же курдов. Кстати, заодно можно неплохо пристроить и своих мигрантов из республик Средней Азии, пока ещё вольготно разгуливающих по улицам русских городов. Полагаю, они будут не против оказаться в "просвещённой Европе" и разделить с ними прогрессивные ценности. Заодно с материальными.

Граждане Белоруссии сейчас находятся в состоянии неопределённости. Часть из них – и нужно признать, что внушительная часть, – будет выступать резко против объединения с Россией. Работа западных фондов и окатоличивание белорусов на протяжении последних 30 лет не прошли даром. Но можно вспомнить референдум 1991 года, когда решалась судьба СССР. Тогда ещё умы граждан нашей страны не были загажены "европейскими ценностями", обильно излитыми на нас позднее.

Так вот, в те недалёкие времена в голосовании приняли участие 6 126 983 человека, что составляло 83,3% жителей Белорусской ССР. За проживание в одном государстве с Россией высказались 5 069 313 человек, то есть 82,7% проголосовавших. На Украине, кстати, цифры были чуть поменьше. Там было 70 процентов "за", причём регионы резко разделились по итогам голосования. Если бы уже тогда была политическая воля провести между этими двумя группами регионов границу, сейчас на карте были бы европейская Украина (без выхода к Чёрному морю) и русская Малороссия без каких бы то ни было территориальных споров.

Необходимо учитывать, что голосование проходило в очень трудные времена – тогда усилиями Горбачёва и региональных вождей с Ельциным во главе страна вообще была противопоказана для проживания. Тем не менее люди хотели жить вместе, в одном государстве.

Но их мнение растоптали три предателя в Беловежской пуще. Тогда многим казалось, что это шутка какая-то. Нам подсунули некий, как выяснилось позднее, симулякр под названием СНГ, и многие думали, ну какая разница, как будет называться НАШЕ государство. Как оказалось, разница была. И очень большая.

Крым, Донбасс и Белоруссия. Кто следующий?

Слова Жириновского хорошо ложатся в уже подзабытую, но тем не менее крайне актуальную концепцию Русского мира. Возрождение русской цивилизации на основе Российской Империи в условиях сходящего с ума мира невозможно без составных частей этой самой Империи. Белоруссия – это неотъемлемая часть русского организма. Украина – безусловно, тоже. Безумие "украинства" у малороссов, конечно, со временем пройдёт. Необходимо быть к этому готовыми. Останутся пара процентов "щирых", но в Польше их заждались грязные унитазы. А мы им даже билеты купим.

Кстати, возвращение Русского мира почувствовали даже в Госдепе. Там "выразили озабоченность" активностью нашей армии на нашей же территории. Неплохо было бы увеличить интенсивность переброски регулярных частей к границам Белоруссии и Малороссии. Пусть дальше "озабочиваются", пока "Русский царь удит рыбу".

Усиление западной группировки не помешает ещё и на случай очередного воспаления "щирости" и грядущего присоединения Донбасса. Референдум в Крыму и Донбассе в 2014 году безоговорочно показал, где видят свою Родину эти люди. Такое в "озабоченном" западном мире не прощают. Так что референдум – это хорошо, а референдум с кольтом в руке – ещё лучше.

Что с того?

И власти, и простым людям сейчас как никогда важно понимать, что выстоять в войне мы сможем только вместе. Объединение земель – это вопрос выживания русских, белорусов и украинцев. Это не политические амбиции политиков, это необходимое условие для победы нормальных людей над "озабоченным" Западом.

Когда это поймём – победим.