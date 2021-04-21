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Можем и России продать: Анкара нелепо объяснилась за беспилотники Киеву и призвала к дипломатии

21 апреля 2021, 11:50  •  73 • Политика
Официальная Анкара в лице главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу нелепо объяснилась за беспилотники, поставляемые Киеву. После чего сразу призвала к дипломатическим решениям конфликта в Донбассе. А в целом… можем и России продать, прямо заявил дипломат.
По словам главы турецкого МИД, продажа боевых беспилотников Украине не направлена против России. Он отметил, что Турция продаёт беспилотники "тому, кто запрашивает".
"У нас нет никаких предварительных условий", - подчеркнул он.
При этом он отметил, что "если у России будет потребность в нашей продукции, то как мы купили у неё С-400, так же и продадим ей свою продукцию".
При этом Чавушоглу добавил традиционное "дружественное", напомнив, что Анкара в хороших отношениях и с Киевом, и с Москвой.
"Путём конфликта и вооружённого противостояния проблема не решится. Мы призываем к дипломатическому решению", - заявил он.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров в одном из недавних заявлений от имени России рекомендовал Турции и другим странам "не поощрять воинственность Украины". Это было сделано после полётов над территорией Донбасса беспилотников "Байрактар".
В ответ Турция надерзила Лаврову. Издание Türkiye в начале статьи расхвалило Bayraktar TB2, которые успешно применяются многими странами в таких зонах вооружённых конфликтов, как Нагорный Карабах, Ливия, Сирия. В публикации отмечается, что эти ударные беспилотники позволяют изменить баланс сил. Турецкие журналисты отметили, что применения "Байрактаров" очень боятся во всём мире, но одновременно желают заполучить в свой арсенал все государства.

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