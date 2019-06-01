Мозговой трест «Rand Corporation» и новый план холодной войны. Чем ответим? • 30 • Война









Новый план «холодной войны»

Вышедший недавно очередной доклад «Rand Corporation» по России обозреватели назвали новым планом «холодной войны» США. В общем, он ничем не отличается от предыдущих таких планов, ставит старые задачи давить на Россию по всем возможным направлениям с максимальной силой, отталкиваясь от текущих экономических и военно-политических реалий. Хотя эпоха идеологического противостояния как бы закончилась, ставятся задачи по разрушению идеологического поля России и стимулированию внутренних конфликтов. Как образно сказал об этой американской стратегии один политолог, то, что не продавливается силой, продавливается ещё большей силой.



«Победобесие» нашей либеральной прозападной партии, как видим, является просто американским стратегическим планом. Идеологией России является идеология победы, со всеми её символами, одним из которых стал сегодня «Бессмертный полк».



Казалось бы, зачем «Rand Corporation» публикует такие свои доклады, которые должны бы иметь гриф «секретно»? Можно, конечно, много чего по этому поводу сказать, например, что шила в мешке не утаишь, а своих подельников воодушевить хочется. И всегда при этом говорится, что «Rand Corporation» имеет и частное финансирование, и выражает всего лишь частную точку зрения. Такая у них там свобода слова.



Византийская традиция

В России свобода слова ещё не дотянулась до таких стратегических исследований, в открытой прессе подобные планы России в отношении США не обсуждаются, хотя, возможно, они и есть. Оглушительное молчание в прессе о наших стратегических планах позволяет некоторым политологам говорить об отсутствии вообще какой-либо российской стратегии, о том, что она имеет реактивный характер, отталкивается от американских угроз. Поэтому она имеет чисто оборонительный характер, что вынуждает нас ждать американского нападения, и в конечном итоге она проигрышная, потому что, находясь в обороне, победить принципиально невозможно.



Однако есть надежда, что наши «мозговые центры» всё-таки имеет какие-то стратегические планы, а публичное молчание о них является просто частью нашей изощрённой византийской традиции. А ежели такие наши планы есть, то следы их можно обнаружить в реальной политике, хотя подаваться они могут как реакция на «американское сдерживание» и даже как борьба за мир во всём мире.



Вспомним уже давно высказанную германскую стратегическую мысль: главный удар должен наноситься по основным силам противника по кратчайшему пути. Впрочем, задолго до германских стратегов ей высказал и оригинально оформил российский император Николай I, когда взял линейку и провёл прямую линию между Петербургом и Москвой, спроектировав, таким образом, первую всероссийскую железную дорогу. Её строителям пришлось преодолевать все препятствия на своём пути, но кратчайший путь из Петербурга в Москву, несомненно, со временем многократно окупился. То же самое происходит и с военно-политическими стратегиями.



Какой в свете вышесказанного может быть стратегия России по отношению к Америке? Чтобы кратчайшим путём выйти к основной территории США, где «принимаются стратегические решения», говоря языком нашего президента?



Сдерживание США

Отметим, что США имеют выгодное географическое положение между двух океанов, вместе с Канадой они образуют единое военно-политическое целое, и только с юга, со стороны Латинской Америки, они в принципе уязвимы. В Латинской Америке и проявляют экономическую и политическую активность Россия и Китай, и есть определённые успехи, которые отметил советник президента США Джон Болтон, назвав Венесуэлу, Кубу и Никарагуа «диктаторскими режимами», то есть свободными и независимыми от США странами. Хотя они и не являются военной угрозой США, но доставляют им головную боль, за которой стоит, конечно, всесторонняя помощь России и Китая.



Однако латиноамериканское сдерживание США для России совсем не главное, потому что Латинская Америка не лежит для нас на искомом кратчайшем пути. Кратчайший для России путь к военно-политическим центрам США лежит через Северный полюс, через Арктику, где Россия и занимается сегодня военным обустройством. О возросшей активности ВС РФ в Арктике говорят все западные аналитики и называют это угрозой, только эта угроза не Европе и НАТО, но США: угроза ракетного удара по кратчайшему пути через Арктику по её военно-политическим центрам.



Другое прямое направление удара по США – с Тихого океана. Здесь мы также видим усиление российских вооружений, где главная роль отводится Камчатке, она и раньше была базой атомных подлодок, но сегодня превращается в крепость, как Крым на Чёрном море. Ставка России на стратегические подводные ракетоносцы сама по себе говорит о характере нашего стратегического планирования: об ударах с моря.



Дипломатические баталии вокруг Южно-курильских островов говорят, что Америка имеет сильное влияние на Японию. Для России эти острова имеют стратегическое значение, поскольку обеспечивают незамерзающий выход в Тихий океан. В случае утраты контроля над Южными Курилами российский флот может быть вообще заперт в Охотском и Японском морях, что Москва хорошо понимает и ставит новые ракетные вооружения на Южных Курилах.





Второстепенные направления

Европа с НАТО для России не лежат на кратчайшем пути к США, поэтому стратегия России в Европе действительно оборонительная: чем бы в европейских столицах ни тешились, Москва обращает на них внимание постольку поскольку. Москва предоставляет Европе вариться в собственном соку, лишь бы она не создавала угрозы российским центральным областям, всё остальное, включая «Северный поток 2», только средства достижения этой цели. Уже существующие золотовалютные резервы России плюс энергетическое сотрудничество с Китаем и вообще с Азией позволяют России резко сократить отношения с Европой.



В основном это всё, что можно сказать на основе открытых источников. Россия, в отличие от США, не стремится давить на США по всем направлениям, но сосредоточивается на кратчайших. Стратегия же «Rand Corporation» и США, исходя из классики вопроса, просто ошибочная, из чего Россия извлекает немалую выгоду. Именно эта стратегия США привела к событиям на Украине, где Вашингтон как бы добился успеха, оторвав Украину от России установлением бандеровского режима в Киеве. Однако сегодня многие аналитики говорят о провале США на Украине, почему? Россия использовала украинские события для своей консолидации.



США позарились на быстрый успех на украинском направлении, упустив, что оно второстепенное по отношению к России. Мы уже говорили, что более сильной была бы изначальная ставка США на майдан в Москве (а Киев оставался бы на закуску). Это был кратчайший, но более трудный путь для Вашингтона, и он вильнул на киевскую хорошо проторенную Соросом и Госдепом дорожку. И получил Крым, Донбасс, Минский процесс, экономический развал Украины и гиперзвуковую модернизацию «путинской России».



Вообще, восстановление Россией стратегического военного паритета с США находится в вопиющем противоречии с данными мировой статистики об экономическом потенциале сторон. Предлагается верить в чудо, потому что иначе объяснить, как Россия с 2% мирового ВВП противостоит санкционному давлению США и создаёт стратегические вооружения от морских глубин до космоса, невозможно. На наш взгляд, если существуют мировые фейк-СМИ, то почему же не могут существовать мировые фейк-статистика и фейк-рейтинги? Реальные экономики США и России вполне сопоставимы, только это позволяет России перевооружаться на гиперзвук и при этом поддерживать нормальную экономическую жизнь в стране. «Rand Corporation», широко известный «мозговой центр», проводит стратегические исследования в интересах правящих кругов США, Пентагона и других заинтересованных ведомств, в том числе на деньги американского бюджета, то есть выполняет, можно сказать, «госзаказ». Периодически он публикует доклады, в которых делится результатами своих стратегических исследований.Вышедший недавно очередной доклад «Rand Corporation» по России обозреватели назвали новым планом «холодной войны» США. В общем, он ничем не отличается от предыдущих таких планов, ставит старые задачи давить на Россию по всем возможным направлениям с максимальной силой, отталкиваясь от текущих экономических и военно-политических реалий. Хотя эпоха идеологического противостояния как бы закончилась, ставятся задачи по разрушению идеологического поля России и стимулированию внутренних конфликтов. Как образно сказал об этой американской стратегии один политолог, то, что не продавливается силой, продавливается ещё большей силой.«Победобесие» нашей либеральной прозападной партии, как видим, является просто американским стратегическим планом. Идеологией России является идеология победы, со всеми её символами, одним из которых стал сегодня «Бессмертный полк».Казалось бы, зачем «Rand Corporation» публикует такие свои доклады, которые должны бы иметь гриф «секретно»? Можно, конечно, много чего по этому поводу сказать, например, что шила в мешке не утаишь, а своих подельников воодушевить хочется. И всегда при этом говорится, что «Rand Corporation» имеет и частное финансирование, и выражает всего лишь частную точку зрения. Такая у них там свобода слова.В России свобода слова ещё не дотянулась до таких стратегических исследований, в открытой прессе подобные планы России в отношении США не обсуждаются, хотя, возможно, они и есть. Оглушительное молчание в прессе о наших стратегических планах позволяет некоторым политологам говорить об отсутствии вообще какой-либо российской стратегии, о том, что она имеет реактивный характер, отталкивается от американских угроз. Поэтому она имеет чисто оборонительный характер, что вынуждает нас ждать американского нападения, и в конечном итоге она проигрышная, потому что, находясь в обороне, победить принципиально невозможно.Однако есть надежда, что наши «мозговые центры» всё-таки имеет какие-то стратегические планы, а публичное молчание о них является просто частью нашей изощрённой византийской традиции. А ежели такие наши планы есть, то следы их можно обнаружить в реальной политике, хотя подаваться они могут как реакция на «американское сдерживание» и даже как борьба за мир во всём мире.Вспомним уже давно высказанную германскую стратегическую мысль: главный удар должен наноситься по основным силам противника по кратчайшему пути. Впрочем, задолго до германских стратегов ей высказал и оригинально оформил российский император Николай I, когда взял линейку и провёл прямую линию между Петербургом и Москвой, спроектировав, таким образом, первую всероссийскую железную дорогу. Её строителям пришлось преодолевать все препятствия на своём пути, но кратчайший путь из Петербурга в Москву, несомненно, со временем многократно окупился. То же самое происходит и с военно-политическими стратегиями.Какой в свете вышесказанного может быть стратегия России по отношению к Америке? Чтобы кратчайшим путём выйти к основной территории США, где «принимаются стратегические решения», говоря языком нашего президента?Отметим, что США имеют выгодное географическое положение между двух океанов, вместе с Канадой они образуют единое военно-политическое целое, и только с юга, со стороны Латинской Америки, они в принципе уязвимы. В Латинской Америке и проявляют экономическую и политическую активность Россия и Китай, и есть определённые успехи, которые отметил советник президента США Джон Болтон, назвав Венесуэлу, Кубу и Никарагуа «диктаторскими режимами», то есть свободными и независимыми от США странами. Хотя они и не являются военной угрозой США, но доставляют им головную боль, за которой стоит, конечно, всесторонняя помощь России и Китая.Однако латиноамериканское сдерживание США для России совсем не главное, потому что Латинская Америка не лежит для нас на искомом кратчайшем пути. Кратчайший для России путь к военно-политическим центрам США лежит через Северный полюс, через Арктику, где Россия и занимается сегодня военным обустройством. О возросшей активности ВС РФ в Арктике говорят все западные аналитики и называют это угрозой, только эта угроза не Европе и НАТО, но США: угроза ракетного удара по кратчайшему пути через Арктику по её военно-политическим центрам.Другое прямое направление удара по США – с Тихого океана. Здесь мы также видим усиление российских вооружений, где главная роль отводится Камчатке, она и раньше была базой атомных подлодок, но сегодня превращается в крепость, как Крым на Чёрном море. Ставка России на стратегические подводные ракетоносцы сама по себе говорит о характере нашего стратегического планирования: об ударах с моря.Дипломатические баталии вокруг Южно-курильских островов говорят, что Америка имеет сильное влияние на Японию. Для России эти острова имеют стратегическое значение, поскольку обеспечивают незамерзающий выход в Тихий океан. В случае утраты контроля над Южными Курилами российский флот может быть вообще заперт в Охотском и Японском морях, что Москва хорошо понимает и ставит новые ракетные вооружения на Южных Курилах.Европа с НАТО для России не лежат на кратчайшем пути к США, поэтому стратегия России в Европе действительно оборонительная: чем бы в европейских столицах ни тешились, Москва обращает на них внимание постольку поскольку. Москва предоставляет Европе вариться в собственном соку, лишь бы она не создавала угрозы российским центральным областям, всё остальное, включая «Северный поток 2», только средства достижения этой цели. Уже существующие золотовалютные резервы России плюс энергетическое сотрудничество с Китаем и вообще с Азией позволяют России резко сократить отношения с Европой.В основном это всё, что можно сказать на основе открытых источников. Россия, в отличие от США, не стремится давить на США по всем направлениям, но сосредоточивается на кратчайших. Стратегия же «Rand Corporation» и США, исходя из классики вопроса, просто ошибочная, из чего Россия извлекает немалую выгоду. Именно эта стратегия США привела к событиям на Украине, где Вашингтон как бы добился успеха, оторвав Украину от России установлением бандеровского режима в Киеве. Однако сегодня многие аналитики говорят о провале США на Украине, почему? Россия использовала украинские события для своей консолидации.США позарились на быстрый успех на украинском направлении, упустив, что оно второстепенное по отношению к России. Мы уже говорили, что более сильной была бы изначальная ставка США на майдан в Москве (а Киев оставался бы на закуску). Это был кратчайший, но более трудный путь для Вашингтона, и он вильнул на киевскую хорошо проторенную Соросом и Госдепом дорожку. И получил Крым, Донбасс, Минский процесс, экономический развал Украины и гиперзвуковую модернизацию «путинской России».Вообще, восстановление Россией стратегического военного паритета с США находится в вопиющем противоречии с данными мировой статистики об экономическом потенциале сторон. Предлагается верить в чудо, потому что иначе объяснить, как Россия с 2% мирового ВВП противостоит санкционному давлению США и создаёт стратегические вооружения от морских глубин до космоса, невозможно. На наш взгляд, если существуют мировые фейк-СМИ, то почему же не могут существовать мировые фейк-статистика и фейк-рейтинги? Реальные экономики США и России вполне сопоставимы, только это позволяет России перевооружаться на гиперзвук и при этом поддерживать нормальную экономическую жизнь в стране. Виктор Каменев Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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