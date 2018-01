"Мозг Госдепа" спасает русских олигархов: они последняя надежда США • 434 • Аналитика







На мой взгляд, ситуацию стоит оценивать с диаметрально противоположной позиции, так как "антиолигархические меры" скорее станут причиной для активизации репатриации в Россию частных капиталов и фактически обеспечат ускоренную консолидацию российской элиты. Показательно, что в американских СМИ была озвучена аналогичная позиция. Высокопоставленный сотрудник легендарного мозгового центра RAND Corporation Вильям Кортни отчаянно призывает американских политиков одуматься и перестать вредить самим себе через введение санкций, направленных на российское бизнес-сообщество. Эксперт старой школы, один из тех американских аналитиков, которые сыграли важную роль в победе США над СССР в холодной войне, четко осознает, что действия американского руководства вредят американским интересам и той группе, которую он называет "российским гражданским обществом". RAND Corporation — экспертная организация, созданная для обслуживания аналитических потребностей армии США, но ее услуги часто были востребованы другими государственными структурами, в том числе ЦРУ. Создается парадоксальная ситуация: аналитическая служба американских шпионов публично призывает руководство страны не заниматься вредительством, причем в процессе выясняются очень интересные детали экспертного взгляда на российскую действительность.





Из статьи, опубликованной в специализированном политическом издании The Hill, можно сделать вывод, что RAND вообще не верит в теорию о том, что испуганные санкциями олигархи смогут обеспечить какие-то политические изменения в России. Основываясь на своем опыте работы в советской и постсоветской России, мистер Кортни, который с 1972 по 1999 год работал на высоких должностях в Госдепе и курировал российское и украинское направления, терпеливо объясняет, что 90-е давно закончились и что в России больше нет Березовского, и вообще нет олигархов, обладающих хоть сколь-нибудь значимым политическим влиянием. Эксперт констатирует, что из-за действий Владимира Путина все бизнесмены, независимо от размеров состояния, вынуждены "иметь дело с властями", а также "платить налоги и получать лицензии на добычу природных ресурсов".



Более того, с точки зрения Кортни, Путин занимается принуждением бизнеса к участию в важных государственных программах или таких проектах, как Олимпиада в Сочи. В общем, перед сенаторами и конгрессменами рисуют картину, в которой российское государство занимается систематическим институциональным насилием в отношении бизнеса, который был настолько влиятельным в 90-х, что мог фактически назначать президента (об этом в статье Кортни есть отдельное упоминание), а сейчас не может без государственного согласия вообще ничего и даже вынужден финансировать "путинские проекты". В этой парадигме получается, что российский бизнес — это большая коллективная жертва российского государства, а жертву нельзя наказывать, да и принуждать ее к сопротивлению тоже аморально и по большому счету бесперспективно. По версии RAND Corporation, всех "плохих бизнесменов" уже наказали в 2014-2015 годах, и это логично, ведь с американской точки зрения такое "преступление", как строительство моста в Крым, нельзя оставить безнаказанным. Но весь остальной российский бизнес нужно скорее холить и лелеять, а не пытаться отхлестать его санкциями.



К счастью для нас, к увещеванием Вильяма Кортни вряд ли прислушаются в казначействе США, оно должно составить список российских бизнесменов, которые будут подвергнуты формальным и неформальным санкциям со стороны Штатов и которым будет перекрыт доступ к долларовой финансовой системе.



Дело в том, что текущая специфика американской политической жизни сильно осложняет принятие любых осмысленных решений, и почти любые стратегические соображения смело отметаются в сторону, если они мешают хорошему пиару, о котором можно ярко сообщить в соцсетях и который будет хорошо смотреться во внутреннем "новостном цикле". Очень сложно поверить в то, что кто-то в администрации Трампа или в окружении Стива Мначина — руководителя американского казначейства — действительно верит в то, что санкции против российского бизнеса приведут к каким-то положительным для США изменениям в российской политической жизни. Но именно такого рода санкции от них требуют конгресс и сенат, и, чтобы отбиться от очередных обвинений в "игре на Кремль", администрация Трампа, скорее всего, пойдет на составление ограничительных мер по принципу "чем длиннее список, тем лучше". Если ради хорошего пиара и возможности написать в твиттере что-то вроде "гениальный президент ввел гениальные санкции против плохих путинских бизнесменов", надо будет ограбить в том числе аполитичных или даже прозападных российских бизнесменов, то это будет сделано без малейших сожалений в строгом соответствии с известным анекдотом про шерифа и проблемы индейцев. Удав и кролик? Или отношения Варшавы и Киева в год 100-летия начала польско-украинской войны



В некотором смысле ущерб от еще не введенных санкций против аполитичного (и местами даже "либерального") сегмента российского бизнес-сообщества уже нанесен, только ущерб понесли американские, а не российские интересы. Сам факт того, что значительные суммы и активы могут быть заморожены или экспроприированы ради дешевого политического шоу, уже дискредитирует финансовую систему Штатов в глазах не только российского бизнеса, но и с точки зрения элитариев всех стран, которые могут оказаться под американскими ограничениями, а, как показывает практика, от американских санкций не застрахован вообще никто.



Независимо от того, чем закончится история с "олигарх-санкциями", не может не радовать тот факт, что политическая система США окончательно переключилась в режим шоу-бизнеса и демонстрирует тотальную глухоту и невосприимчивость к скучным экспертным выкладкам, даже если за ними стоят знания тех, кто смог разрушить СССР. Опыт и холодный ум сейчас не в чести. СМИ на полном серьезе обсуждают возможное выдвижение телеведущей Опры Уинфри в качестве оппонента Трампа на следующих президентских выборах в 2020-м. Америка устала от скучных профессиональных политиков, а эпоха соцсетей требует новых героев и лидеров мнений.



Логика шоу несовместима с логикой большой политики. Решение, которое принесет много лайков и восторженных комментариев в соцсетях, а также хорошо смотрится на экранах ТВ, зачастую оказывается страшной ошибкой в долгосрочной перспективе, что хорошо видно на примере того, как администрация Трампа своими руками ломает последний инструмент американского влияния на российское общество и экономику. Если так будет продолжаться дальше, то шоумены от политики сами выполнят значительную часть работ по демонтажу американской гегемонии, что не может не радовать весь свободный мир. Поэтому пусть шоу продолжается. Сезон 2018 года обещает быть очень интересным. 