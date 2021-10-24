Моют вручную и красят: Врачам в США раздали перчатки секонд-хенд

Врачам в США раздали перчатки секонд-хенд - этими средствами индивидуальной защиты уже пользовались. Выяснилось, что нитриловые перчатки моют вручную и красят.

Телекомпания CNN провела расследование и установила факт махинаций с нитриловыми перчатками, на которые в период пандемии спрос очень высок.

Одна из американских компаний обратила внимание на новую партию одноразовых перчаток, прибывших из Таиланда. На вид они были грязными. О ситуации уведомили погранично-таможенную службу и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).

Оказалось, что этот случай не единственный. Перчатки секонд-хенд поставлялись в США с февраля и как минимум до июля, сообщили журналисты. В FDA лишь в августе постановили задерживать на границе грузы из Таиланда со средствами индивидуальной защиты.

В Таиланде на подпольных предприятиях использованным нитриловым перчаткам придают первозданный вид. Их моют вручную и красят, используя пищевые красители. Потом изделия складывают в сушильные машины, сушат, расфасовывают.

Информации о том, пострадал кто-то из врачей или пациентов от этих перчаток, нет.