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Моют вручную и красят: Врачам в США раздали перчатки секонд-хенд

24 октября 2021, 19:30  •  117 • В мире
Врачам в США раздали перчатки секонд-хенд - этими средствами индивидуальной защиты уже пользовались. Выяснилось, что нитриловые перчатки моют вручную и красят.
Телекомпания CNN провела расследование и установила факт махинаций с нитриловыми перчатками, на которые в период пандемии спрос очень высок.
Одна из американских компаний обратила внимание на новую партию одноразовых перчаток, прибывших из Таиланда. На вид они были грязными. О ситуации уведомили погранично-таможенную службу и Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
Оказалось, что этот случай не единственный. Перчатки секонд-хенд поставлялись в США с февраля и как минимум до июля, сообщили журналисты. В FDA лишь в августе постановили задерживать на границе грузы из Таиланда со средствами индивидуальной защиты.
В Таиланде на подпольных предприятиях использованным нитриловым перчаткам придают первозданный вид. Их моют вручную и красят, используя пищевые красители. Потом изделия складывают в сушильные машины, сушат, расфасовывают.
Информации о том, пострадал кто-то из врачей или пациентов от этих перчаток, нет.

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