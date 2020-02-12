«Мойдодыр» против коронавируса, или Как нам навязывают боязнь новых болезней и привычку к старым • 93 • Аналитика

Я не врач. Если говорить современным молодежным языком, я активный пользователь медицины. Но то, что происходит сегодня в мире, та информационная атака, которая ведется через СМИ, уже даже меня начинает пугать. Пугать не тем, что этот самый коронавирус поразит мой город и мою страну, и мы вымрем как динозавры. Пугает он меня тем, что такая массированная обработка мозгов населения приведет к непредсказуемой реакции людей с проблемами с психикой.



Сколько я себя помню, столько мне рассказывают о каких-то страшных болезнях, которые внезапно появляются именно в этом году. Началось это ещё в школе. Мне повезло, детский сад для меня — терра инкогнита. Жил я в таких местах, где этих детских садов просто не было.







Первым страшным врагом для меня стал рахит. Понятно, что это не вирус, но малышу-то все равно. Рыбий жир, который приходилось глотать ежедневно по нескольку раз, запомнился своим противным вкусом на всю жизнь.



Потом школьные уроки истории средних веков. Помните эмоциональные рассказы учителя о чуме, оспе и прочих эпидемиях, которые уничтожали целые города? Или непонятные тогда тифы, холеры и прочие страшные болезни времен гражданской войны? Было реально страшно от того, что такие болезни были, и радостно, что их уничтожили.



И вот тут появился первый учитель! В начале в кино, а потом, когда у нас появился телевизор, на телеэкране. Помните Мойдодыра? Весело и понятно он рассказал, что чистота — залог здоровья. А эти многочисленные «Мойте руки перед едой!» в столовых и буфетах помните?



Вспомню навскидку, от чего я мог умереть. Не было года, когда бы в нашей реке не находили страшные кишечные палочки и даже холерные палочки. Причем появлялись они аккурат перед началом купального сезона. И точно так же куда-то исчезали по его окончании.



А сколько гриппов я пережил! Страшных и неизлечимых. Птичий, свиной, гонконгский, китайский и ещё множество. Потом у медиков названия закончились, и они воспользовались опытом астрономов. Стали эти гриппы буквами и цифрами обозначать. Теперь каждый год бабки у подъезда спорят, какой же буквы грипп к нам пришел.



Отдельной строкой убивания болезнью стоит СПИД. Паника была побольше сегодняшней. Всё, появилась неизлечимая болезнь, которая передается половым путем! Договорились до того, что презерватив спасет от вируса! И грамотные люди, окончившие вузы, в это верили. Сетка-рабица не пропустит муху на ваш участок…



Я к чему об этом рассказываю? Точно такие же истории сейчас вспомнили и читатели. И про Мойдодыра вспомнили. Но вспомнили и о том, что даже от того небольшого списка болезней, которые мной упомянуты выше, люди все-таки умирали.



Увы, но скажу ещё жестче. Люди от вирусов будут умирать постоянно. Каждая новая мутация вируса унесет чьи-то жизни. Каждая! И виной этому станет, точнее, уже стала, современная медицина.



Мы очень часто говорим об увеличении продолжительности жизни. Говорим как о великой победе над природой. Но почему-то умалчиваем о том, за счет чего достигнута эта победа. Мы не говорим о качестве жизни. Мы как бы не замечаем мини-аптеку, которая есть у большинства сограждан.



Если быть честным и собрать в одну корзину все, что мы знаем о жизни стариков, получится неприглядная картина именно дожития. Медикаментозного продления угасающей жизни. Букет хронических болезней сопровождает старость.



А теперь давайте посмотрим на жертв очередного вируса. В подавляющем большинстве это именно люди, страдающие хроническими заболеваниями. Просто к уже существующему букету добавляется новый цветок, который сам убивает, а чаще помогает уже существующим болезням убить человека.







Паника, которую искусственно раздувают сегодня, во многом порождение рыночной экономики. Помните недавний «пранк» в московском метро? Имитацию приступа коронавируса несколькими идиотами… Хорошо, что полицейские быстро поймали «шутников». Но, я в этом уверен, несколько человек из зрителей этой мерзости реально испугались. Несколько человек сейчас где-то рассказывают знакомым, как умирал человек от этого вируса. А на все аргументы, которые приводятся в ответ, спокойно говорят о желании государства скрыть этот факт.



Чтобы разобраться с тем, что же такое этот коронавирус, не надо искать доклады академиков медицины, ведущих специалистов и прочее. Достаточно пообщаться с теми, у кого этот вирус под боком. Я так и сделал. Хабаровский край у нас как раз и есть «передовая» борьбы с коронавирусом.



И знаете, почитал я местных врачей, местных жителей, китайских специалистов и… вспомнил Мойдодыра. Просто процитирую некоторые куски выступления врачей:



«…летальность нового вируса – 2,1%. Это низкий показатель, в зону риска относят граждан старше 60 лет и людей, кто переносит сразу несколько тяжёлых заболеваний».



«Устойчивость вируса во внешней среде два-три дня на поверхности пластика, стекла или мебели. Если вирус попадает на поверхность, которая впитывает влагу, то он живёт от пяти минут до часу. То есть он достаточно малоустойчив во внешней среде.



Причём вирус легко поддаётся уничтожению любым спиртосодержащим веществом, хлоросодержащим средством и перекисью водорода. То есть если у вас есть спиртовая салфетка, то вы можете обработать руки, поверхности тех предметов, где вы боитесь, что можете заразиться. Тогда вирус погибает».

Это мнение специалистов-медиков, подтвержденное многочисленными наблюдениями не только российских, но, что особенно важно, китайских врачей. Кстати, очень важно знать и способы передачи вируса.



Знание — сила. Особенно тогда, когда реально существует опасность заболеть. Итак:



«Коронавирус передаётся четырьмя путями. Воздушно-капельным – при разговоре, кашле или чиханье. От этого спасёт маска и отказ от посещений большого скопления больных людей».



«Правильно надо мыть руки: намылить антисептическим мылом, подержать 20 секунд и тщательно смыть».



«Контактно-бытовым – специалист советует исключить рукопожатия с неизвестными, объятия и поцелуи с болеющими ОРВИ и гриппом людей».



«Алиментарным – через пищу, отказаться от недожаренной или недоваренной пищи (рыба, мясо, морепродукты). Тщательно мыть овощи и фрукты. А яблоки лучше есть в печёном виде».



«Фекально-оральным – если после пользования ванной комнатой не помыть руки, то есть возможность, что инфекция попадёт вовнутрь организма».



Что-то из того, о чем говорят медики, нам неизвестно? Может, о каких-то мерах мы слышим впервые? Мойдодыр из нашего детства об этих элементарных правилах гигиены и санитарии нам даже не говорил — пел! Нет, наверное, человека, который не знает этих элементарных мер безопасности при вспышке вирусных заболеваний. Как нет, по крайней мере, мне так кажется, человека, который бы эти правила не нарушал.



Я ни в коей мере не хочу преуменьшать опасность новой болезни. Человечество обязано реагировать на появление новых опасностей мгновенно. Обвинять заболевших людей в нечистоплотности или неразборчивости в выборе пищи, как это достаточно часто происходит в мировых СМИ, тоже не буду. Получается, что "старых" болезней бояться вроде как не обязательно, а вот нового вируса… Будто бы ежегодно не умирают от сердечно-сосудистых заболеваний десятки миллионов людей по всему миру. Будто бы нет диабета, онкологии, заболеваний ЖКТ… Но о том, сколько уносят эти болячки, в сводках новостей говорить как-то не принято. Ведь можно же выйти на проблемы с медициной, с её эффективностью, на то, куда идут триллионы средств обязательного медицинского страхования. «Нам нужен самолёт, который сможет бомбить Москву»: польские читатели оценили сравнение Су-27 и Gripen



Да, летучие мыши, на которых сегодня повесили вину за появление нового вируса, действительно являются переносчиками множества болезней. Это такой компактный «вирусный снаряд» нашего времени. Болезни переносят, а сами этими болезнями не болеют.



Да, граждане Поднебесной действительно едят множество достаточно экзотических для нас животных, морских гадов, насекомых. И что? Едят несколько тысячелетий, а болезнь возникла лишь сейчас. Наш рацион для представителей многих стран тоже достаточно экзотичен. Я видел глаза представителя одной европейской страны, когда он увидел мороженое, облитое вареньем из еловых шишек.



Болезнь уйдет тогда, когда мы, простые люди, без медицинского образования и специальных знаний, будем просто выполнять давно известные предписания, о которых нам рассказывали ещё в детстве. А медики, это уже хорошо видно, смогут найти лекарство против болезни. А средство эффективной профилактики коронавируса (и любых прочих) давно известно по неоднократно упомянутому произведению 1921 года Корнея Чуковского…



Нам бы ещё найти лекарство против страха и паники. И лекарство против глупости и алчности! Я не врач. Если говорить современным молодежным языком, я активный пользователь медицины. Но то, что происходит сегодня в мире, та информационная атака, которая ведется через СМИ, уже даже меня начинает пугать. Пугать не тем, что этот самый коронавирус поразит мой город и мою страну, и мы вымрем как динозавры. Пугает он меня тем, что такая массированная обработка мозгов населения приведет к непредсказуемой реакции людей с проблемами с психикой.Сколько я себя помню, столько мне рассказывают о каких-то страшных болезнях, которые внезапно появляются именно в этом году. Началось это ещё в школе. Мне повезло, детский сад для меня — терра инкогнита. Жил я в таких местах, где этих детских садов просто не было.Первым страшным врагом для меня стал рахит. Понятно, что это не вирус, но малышу-то все равно. Рыбий жир, который приходилось глотать ежедневно по нескольку раз, запомнился своим противным вкусом на всю жизнь.Потом школьные уроки истории средних веков. Помните эмоциональные рассказы учителя о чуме, оспе и прочих эпидемиях, которые уничтожали целые города? Или непонятные тогда тифы, холеры и прочие страшные болезни времен гражданской войны? Было реально страшно от того, что такие болезни были, и радостно, что их уничтожили.И вот тут появился первый учитель! В начале в кино, а потом, когда у нас появился телевизор, на телеэкране. Помните Мойдодыра? Весело и понятно он рассказал, что чистота — залог здоровья. А эти многочисленные «Мойте руки перед едой!» в столовых и буфетах помните?Вспомню навскидку, от чего я мог умереть. Не было года, когда бы в нашей реке не находили страшные кишечные палочки и даже холерные палочки. Причем появлялись они аккурат перед началом купального сезона. И точно так же куда-то исчезали по его окончании.А сколько гриппов я пережил! Страшных и неизлечимых. Птичий, свиной, гонконгский, китайский и ещё множество. Потом у медиков названия закончились, и они воспользовались опытом астрономов. Стали эти гриппы буквами и цифрами обозначать. Теперь каждый год бабки у подъезда спорят, какой же буквы грипп к нам пришел.Отдельной строкой убивания болезнью стоит СПИД. Паника была побольше сегодняшней. Всё, появилась неизлечимая болезнь, которая передается половым путем! Договорились до того, что презерватив спасет от вируса! И грамотные люди, окончившие вузы, в это верили. Сетка-рабица не пропустит муху на ваш участок…Я к чему об этом рассказываю? Точно такие же истории сейчас вспомнили и читатели. И про Мойдодыра вспомнили. Но вспомнили и о том, что даже от того небольшого списка болезней, которые мной упомянуты выше, люди все-таки умирали.Увы, но скажу ещё жестче. Люди от вирусов будут умирать постоянно. Каждая новая мутация вируса унесет чьи-то жизни. Каждая! И виной этому станет, точнее, уже стала, современная медицина.Мы очень часто говорим об увеличении продолжительности жизни. Говорим как о великой победе над природой. Но почему-то умалчиваем о том, за счет чего достигнута эта победа. Мы не говорим о качестве жизни. Мы как бы не замечаем мини-аптеку, которая есть у большинства сограждан.Если быть честным и собрать в одну корзину все, что мы знаем о жизни стариков, получится неприглядная картина именно дожития. Медикаментозного продления угасающей жизни. Букет хронических болезней сопровождает старость.А теперь давайте посмотрим на жертв очередного вируса. В подавляющем большинстве это именно люди, страдающие хроническими заболеваниями. Просто к уже существующему букету добавляется новый цветок, который сам убивает, а чаще помогает уже существующим болезням убить человека.Паника, которую искусственно раздувают сегодня, во многом порождение рыночной экономики. Помните недавний «пранк» в московском метро? Имитацию приступа коронавируса несколькими идиотами… Хорошо, что полицейские быстро поймали «шутников». Но, я в этом уверен, несколько человек из зрителей этой мерзости реально испугались. Несколько человек сейчас где-то рассказывают знакомым, как умирал человек от этого вируса. А на все аргументы, которые приводятся в ответ, спокойно говорят о желании государства скрыть этот факт.Чтобы разобраться с тем, что же такое этот коронавирус, не надо искать доклады академиков медицины, ведущих специалистов и прочее. Достаточно пообщаться с теми, у кого этот вирус под боком. Я так и сделал. Хабаровский край у нас как раз и есть «передовая» борьбы с коронавирусом.И знаете, почитал я местных врачей, местных жителей, китайских специалистов и… вспомнил Мойдодыра. Просто процитирую некоторые куски выступления врачей:Это мнение специалистов-медиков, подтвержденное многочисленными наблюдениями не только российских, но, что особенно важно, китайских врачей. Кстати, очень важно знать и способы передачи вируса.Знание — сила. Особенно тогда, когда реально существует опасность заболеть. Итак:Что-то из того, о чем говорят медики, нам неизвестно? Может, о каких-то мерах мы слышим впервые? Мойдодыр из нашего детства об этих элементарных правилах гигиены и санитарии нам даже не говорил — пел! Нет, наверное, человека, который не знает этих элементарных мер безопасности при вспышке вирусных заболеваний. Как нет, по крайней мере, мне так кажется, человека, который бы эти правила не нарушал.Я ни в коей мере не хочу преуменьшать опасность новой болезни. Человечество обязано реагировать на появление новых опасностей мгновенно. Обвинять заболевших людей в нечистоплотности или неразборчивости в выборе пищи, как это достаточно часто происходит в мировых СМИ, тоже не буду. Получается, что "старых" болезней бояться вроде как не обязательно, а вот нового вируса… Будто бы ежегодно не умирают от сердечно-сосудистых заболеваний десятки миллионов людей по всему миру. Будто бы нет диабета, онкологии, заболеваний ЖКТ… Но о том, сколько уносят эти болячки, в сводках новостей говорить как-то не принято. Ведь можно же выйти на проблемы с медициной, с её эффективностью, на то, куда идут триллионы средств обязательного медицинского страхования.Да, летучие мыши, на которых сегодня повесили вину за появление нового вируса, действительно являются переносчиками множества болезней. Это такой компактный «вирусный снаряд» нашего времени. Болезни переносят, а сами этими болезнями не болеют.Да, граждане Поднебесной действительно едят множество достаточно экзотических для нас животных, морских гадов, насекомых. И что? Едят несколько тысячелетий, а болезнь возникла лишь сейчас. Наш рацион для представителей многих стран тоже достаточно экзотичен. Я видел глаза представителя одной европейской страны, когда он увидел мороженое, облитое вареньем из еловых шишек.Болезнь уйдет тогда, когда мы, простые люди, без медицинского образования и специальных знаний, будем просто выполнять давно известные предписания, о которых нам рассказывали ещё в детстве. А медики, это уже хорошо видно, смогут найти лекарство против болезни. А средство эффективной профилактики коронавируса (и любых прочих) давно известно по неоднократно упомянутому произведению 1921 года Корнея Чуковского…Нам бы ещё найти лекарство против страха и паники. И лекарство против глупости и алчности! Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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