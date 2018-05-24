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«Моя жизнь была перевёрнута с ног на голову»: Юлия Скрипаль впервые после отравления появилась перед камерой
24 мая 2018, 01:09 • 72 • В мире
Юлия Скрипаль записала видеообращение впервые с того момента, как она и её отец, экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, были отравлены в британском Солсбери. В интервью Reuters она рассказала, что лечение было «глубоко угнетающим», а процесс восстановления — медленным и очень болезненным. Россиянка добавила, что в будущем надеется вернуться на родину, однако сейчас она не готова воспользоваться помощью Москвы. Появившиеся кадры вызвали озабоченность посольства России в Лондоне. Представители дипмиссии заявили, что Юлия Скрипаль зачитывала текст, который, возможно, был переведён с английского языка. Кроме того, в посольстве подчеркнули, что намерены и дальше добиваться личной встречи с дочерью бывшего офицера ГРУ.
Reuters
Дочь бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Юлия появилась перед камерами впервые после тяжёлого отравления, полученного в начале марта. В интервью агентству Reuters россиянка рассказала об инциденте в британском Солсбери, ходе восстановления и своих ближайших планах.
По словам собеседницы агентства, она приехала в Великобританию в субботу, 3 марта, чтобы навестить своего отца, как она неоднократно делала ранее. Однако, очнувшись после 20-дневной комы, она узнала, что они оба были отравлены.
«Мне до сих пор сложно смириться с мыслью, что на нас было совершено подобное нападение. Шокирует сам факт использования нервно-паралитического вещества в данной ситуации. Нам очень повезло, что мы выжили после этого покушения на убийство», — заявила Юлия Скрипаль.
Она отметила, что процесс выздоровления был медленным и очень болезненным, а лечение — «инвазивным и глубоко угнетающим». Также у россиянки появился шрам на шее, характерный для трахеостомии — операции по вскрытию трахеи для восстановления доступа воздуха в лёгкие.
«Я стараюсь жить сегодняшним днём и хочу помочь моему отцу до его полного выздоровления. В дальнейшем я надеюсь вернуться домой, в мою страну... Я убедительно прошу всех уважать мою личную жизнь и личную жизнь моего отца. Нам необходимо время для полного выздоровления и принятия всего произошедшего. Я признательна российскому посольству за предложенную помощь, но сейчас я не готова и не хочу ею воспользоваться», — добавила Скрипаль.
«Показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность»
После публикации интервью официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила RT, что российские дипломаты постоянно пытались связаться с Юлией Скрипаль, чтобы удостовериться, что её не удерживают в Великобритании насильно.
«Мы хотим, чтобы Юлия Скрипаль знала: не было и дня, чтобы российский МИД, посольство России в Лондоне не пытались организовать контакт с ней с главной целью — удостовериться, что её не удерживают насильно, что за неё не выдают другого человека, получить из первых рук информацию о её состоянии и состоянии её отца», — заявила Захарова.
В свою очередь в российском посольстве в Великобритании выразили озабоченность в связи с обнародованным видеообращением Юлии Скрипаль. По словам дипломатов, опубликованная запись лишь усиливает обеспокоенность относительно условий, в которых содержится россиянка.
«Были рады увидеть Юлию Скрипаль в добром здравии. Зачитанное ею заявление содержит новую информацию. Однако показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится. Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причём оригинал был составлен носителем языка. Опубликованные собственноручные письма Юлии на двух языках подтверждают это впечатление», — говорится в сообщении посольства.
В заявлении дипмиссии говорится, что при всём уважении к частной жизни Юлии и интересам её безопасности обнародованный видеоролик не освобождает власти Великобритании от обязательств по консульским конвенциям.
«Её желание не означает, что её выпустят»
Двоюродная сестра Юлии Скрипаль Виктория заявила Интерфаксу, что она рада видеть родственницу живой и здоровой, однако в беседе с РИА Новости её муж, Арсений Елифантьев, отметил, что Виктория выразила обеспокоенность в связи с распространённым видео.
«Я ничего не видел, но Виктория видео видела. По её словам, видно, что человек говорит под давлением, что текст заучен», — заявил Елифантьев.
В свою очередь первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров также предположил, что Юлия Скрипаль находится под жёстким давлением зарубежных спецслужб.
«Я думаю, что всё ещё впереди. Я не сомневаюсь, что, когда она наконец попадёт в Россию и выйдет из-под давления и жёсткой опеки британских, а возможно и американских, спецслужб, вскоре все оценят связность этой истории. Я думаю, она находится под жёстким давлением. Что ей разрешают говорить, то она и говорит. А вот когда она вернётся, наверняка вскроются обстоятельства», — заявил RT Джабаров.
В то же время, по словам парламентария, озвученное Юлией Скрипаль желание в будущем вернуться в Россию не означает, что ей будет легко это сделать.
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