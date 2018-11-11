«Моя жизнь — казино»: Захарова рассказала «КП», что значит загадочный фрагмент её новых стихов

Марию Захарову знают как официальное лицо российской дипломатии. Которое языком нот и протоколов озвучивает позицию сверхдержавы по международным вопросам. А ещё — не боится быть человечной. То себяшку (по-русски говоря, «селфи») из спортзала в Инстаграм выложит. То, как сейчас, стихи напишет. Не простые — песенные. Её новые строчки «За тебя, любимый» переложил на музыку композитор Максим Фадеев, а певица Зара — исполнила на концерте в честь Дня сотрудника органов внутренних дел.

— Долго не могла понять Зару (идея написать эти стихи исходила именно от певицы — прим. Ред.). Когда смогла её почувствовать, всё пришло само собой, — рассказала Захарова «Комсомолке» о своём творческом процессе.

Песня на стихи Марии Захаровой.

Есть в песне на её слова и загадочные строки: «Закрутилась рулетка, моя жизнь — казино… Ставлю всё, но, как метка, выпадает zero».

— Это образ непредсказуемости жизни, с одной стороны. А с другой — все идёт по строгим законам судьбы, и мы играем по её правилам, — объяснила дипломат этот образ в беседе с «КП».

На своём фейсбуке Захарова написала: «Я же не поэт». Но ритм стихов кажется глубоко знакомым. «Дни летят, как кометы, И сгорают дотла. Где найти мне ответы, Где найти мне тепла?» — это у неё. А вот у великого поэта Твардовского: «Я убит и не знаю, наш ли Ржев наконец». Такое продолжение традиций русской «военной лирики». Где и раздумьям есть место, и подвигу. Тем более, и война продолжается. Пусть даже информационная.