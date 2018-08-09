Моя политграмота. Народ, государство, общество, элита. Часть 1 • 56 • Аналитика Досадно мне, что слово "честь" забыто...

Владимир Высоцкий



Разруха – не в клозетах, разруха – в головах…

Михаил Булгаков





Со времен перестройки и до наших дней все более усиливается правящими кругами и СМИ мнение о том, что все недостатки и беды современной России происходят из-за того, что в ней нет «гражданского общества». Каковое и следует как можно скорее создать! Вот только не ясно лично мне, рядовому обывателю, что это за штука такая – гражданское общество, и почему, каким образом оно, подобно сказочному волшебнику, уберет из нашей жизни массовую продажность, расхлябанность и похабщину?



Любимое слово политиков всего мира – «народ». Интересы народа, воля народа, беды народа, власть народа, она же – демократия! А я, грешным делом, взял да всмотрелся: что же изначально несет это «волшебное» слово, на котором столько героев и негодяев вскарабкались к вершинам жизни? И оказалось, что народ – это не более чем какое-то количество людей, большое, как в Китае, или мизерное, как в Монако, которое народилось и живет на положенной ему территории. То есть олигархи и бомжи, невежды и ученые, праведники и мерзавцы, — все они составляют народ той страны, в которой проживают. Но это в общепринятом, так сказать, общечеловеческом смысле… А вот если брать конкретно Россию, то еще в 19-м веке первые ее революционеры, народовольцы, сформулировали свое понятие народа, которое их идейные наследники не только в России, но и во всем мире исповедуют до сих пор! Звучит эта формулировка так: народ есть все невежественные, неимущие и в силу этого угнетаемые. А те, кто в этот «народ» не входят, имеют право считаться его друзьями, если занимаются борьбой за его свободу и власть, если нет, то они – враги народа!



Второе любимое слово у тех же политиков – «государство». Интересы государства, государственная мощь, государственное мышление, государственный подход… Например, Наполеон отчеканил, когда давил в послереволюционной Франции массовую преступность: «Нет большего бедствия для народа, чем слабое государство…» Я же, вглядевшись в это понятие, снова не увидел ничего священного. Вот одно из определений государства: государство есть организация, призванная осуществлять интересы правящего слоя страны. По-моему, в основном правильное определение, ну разве что не совсем полное. Реальные деятели видят свою задачу в укреплении и совершенствовании государства и его аппарата, революционные романтики мечтают о времени, когда государство отомрет, и если люди сумеют самоуправляться без него, то и наступит на Земле рай! А вот еще один любопытный афоризм: государство существует не для того, чтобы создать рай, а для того, чтобы не настал ад! Во все времена человеческой истории только наличие государства превращало в страну какую-то территорию с ее народонаселением.



В последнее время у меня возникло что-то вроде развлечения; своим многочисленным знакомым (россиянам!), самым разным людям по возрасту, образованию и кругозору, задаю один и тот же вопрос: « Кто, какая структура имеет право направлять, указывать, одним словом – рулить народом и государством?» Собственно, при демократии указывать государству и даже шпынять его словесно охотников есть сколько угодно, потому что дело это безопасное и часто бывает выгодным для саморекламы. Зато никто не смеет трогать и говорить какие-то неудобности «священной корове» под названием «народ»! Да за один намек на такое «кощунство» вся карьера, государственная, политическая или журналистская, у человека под откос пойдет!



Так вот, все мои знакомые давали такие ответы на мой вопрос, что их впору записывать и цитировать на концертах моему тёзке, сатирику Задорнову, так это нелепо и смешно звучало. Не буду цитировать и сам, чтобы не смущать моих друзей, они не виноваты… А ведь ответ-то, в сущности, прост, его на Западе любой школьник знает. Да и в России дореволюционной сколько надежд связывали с воплощением этого ответа в жизнь. Вот он: направлять жизнь народа и государства в цивилизованной стране должно общество! Фрау Меркель с атомной бомбой. Весь мир в труху



Ну и что же это такое – общество? Отвечая на этот вопрос, я не буду на кого-то ссылаться и цитировать. Скажу, как сам понимаю. Общество – самоорганизующаяся часть народа, которая наиболее четко осознает его национальные интересы и нравственные потребности. Это как бы множество народных авторитетов разной величины и значимости, которые с определенной степенью сплоченности поддерживают или отрицают какие-то явления в жизни народа и деятельности государства. Если же по какому-нибудь вопросу у общества не сложилось единого мнения, то идет активное обсуждение, в ходе которого вырабатывается позиция большинства, а несогласное меньшинство ждет, пока не будет явно видна правильность или ошибочность этой позиции.



И тут же в памяти всплывают всякие пафосно-митинговые слова: интересы общества, общественное мнение, построение идеального общества, общественный строй, общественные деятели, общественные связи (PR!), «гражданское общество»… Поколения политиков веками мусолят эти понятия, кто во что горазд! А я хочу и попытаюсь разобраться с ними (этими понятиями!) спокойно, практически, посильно объяснив себе, а может, и другим, насколько и для чего они нужны, полезны обычному обывателю.







Обратимся к истории. Сначала была стая, вернее, стаи, состоявшие из неандертальцев и питекантропов, первобытных людей. Стая и есть стая, самый сильный в ней – вожак. Он постоянно отбивается от тех, кто хочет его свергнуть и заменить. Самые слабые в стае влачат жалкое существование, бывает, что их просто съедают, если нет другой пищи. Однако одному, без стаи, совсем не выжить, станешь добычей зверья либо других стай, либо не сможешь добыть себе пищу и кров в одиночку.



Постепенно человек развивался, превращаясь из зверообразного троглодита в гомо сапиенса (человека разумного!), а стая сделалась родом, род – племенем, племя – общиной человеческого поселения типа деревни. Потом племена слились в народы, и пошла история человечества, которую мы все как-то познаем или изучаем… Новые санкции запретят России торговать нефтью



По мере этого развития усложнялись и отношения между людьми. В родах и племенах вожаки превратились в вождей, задача которых состояла в том, чтобы обеспечить защиту своих родичей от врагов, защитить их территорию для охоты и земледелия. Самые сильные в племенах становились воинами, остальные должны были добывать кров и пищу вождю, его приближенным и его бойцам. И эта схема, в общем-то, сохранилась вплоть до наших дней, просто впитав в себя огромное количество различных сложностей и усовершенствований, которые человечество выработало в процессе своего развития.



Теперь вместо территорий – страны, вместо племен – народы, вожди – президенты и премьеры, их приближенные – чиновники государства, их воины – армия и полиция государства.



Продолжение следует… Со времен перестройки и до наших дней все более усиливается правящими кругами и СМИ мнение о том, что все недостатки и беды современной России происходят из-за того, что в ней нет «гражданского общества». Каковое и следует как можно скорее создать! Вот только не ясно лично мне, рядовому обывателю, что это за штука такая – гражданское общество, и почему, каким образом оно, подобно сказочному волшебнику, уберет из нашей жизни массовую продажность, расхлябанность и похабщину?Любимое слово политиков всего мира – «народ». Интересы народа, воля народа, беды народа, власть народа, она же – демократия! А я, грешным делом, взял да всмотрелся: что же изначально несет это «волшебное» слово, на котором столько героев и негодяев вскарабкались к вершинам жизни? И оказалось, что народ – это не более чем какое-то количество людей, большое, как в Китае, или мизерное, как в Монако, которое народилось и живет на положенной ему территории. То есть олигархи и бомжи, невежды и ученые, праведники и мерзавцы, — все они составляют народ той страны, в которой проживают. Но это в общепринятом, так сказать, общечеловеческом смысле… А вот если брать конкретно Россию, то еще в 19-м веке первые ее революционеры, народовольцы, сформулировали свое понятие народа, которое их идейные наследники не только в России, но и во всем мире исповедуют до сих пор! Звучит эта формулировка так: народ есть все невежественные, неимущие и в силу этого угнетаемые. А те, кто в этот «народ» не входят, имеют право считаться его друзьями, если занимаются борьбой за его свободу и власть, если нет, то они – враги народа!Второе любимое слово у тех же политиков – «государство». Интересы государства, государственная мощь, государственное мышление, государственный подход… Например, Наполеон отчеканил, когда давил в послереволюционной Франции массовую преступность: «Нет большего бедствия для народа, чем слабое государство…» Я же, вглядевшись в это понятие, снова не увидел ничего священного. Вот одно из определений государства: государство есть организация, призванная осуществлять интересы правящего слоя страны. По-моему, в основном правильное определение, ну разве что не совсем полное. Реальные деятели видят свою задачу в укреплении и совершенствовании государства и его аппарата, революционные романтики мечтают о времени, когда государство отомрет, и если люди сумеют самоуправляться без него, то и наступит на Земле рай! А вот еще один любопытный афоризм: государство существует не для того, чтобы создать рай, а для того, чтобы не настал ад! Во все времена человеческой истории только наличие государства превращало в страну какую-то территорию с ее народонаселением.В последнее время у меня возникло что-то вроде развлечения; своим многочисленным знакомым (россиянам!), самым разным людям по возрасту, образованию и кругозору, задаю один и тот же вопрос: « Кто, какая структура имеет право направлять, указывать, одним словом – рулить народом и государством?» Собственно, при демократии указывать государству и даже шпынять его словесно охотников есть сколько угодно, потому что дело это безопасное и часто бывает выгодным для саморекламы. Зато никто не смеет трогать и говорить какие-то неудобности «священной корове» под названием «народ»! Да за один намек на такое «кощунство» вся карьера, государственная, политическая или журналистская, у человека под откос пойдет!Так вот, все мои знакомые давали такие ответы на мой вопрос, что их впору записывать и цитировать на концертах моему тёзке, сатирику Задорнову, так это нелепо и смешно звучало. Не буду цитировать и сам, чтобы не смущать моих друзей, они не виноваты… А ведь ответ-то, в сущности, прост, его на Западе любой школьник знает. Да и в России дореволюционной сколько надежд связывали с воплощением этого ответа в жизнь. Вот он: направлять жизнь народа и государства в цивилизованной стране должно общество!Ну и что же это такое – общество? Отвечая на этот вопрос, я не буду на кого-то ссылаться и цитировать. Скажу, как сам понимаю. Общество – самоорганизующаяся часть народа, которая наиболее четко осознает его национальные интересы и нравственные потребности. Это как бы множество народных авторитетов разной величины и значимости, которые с определенной степенью сплоченности поддерживают или отрицают какие-то явления в жизни народа и деятельности государства. Если же по какому-нибудь вопросу у общества не сложилось единого мнения, то идет активное обсуждение, в ходе которого вырабатывается позиция большинства, а несогласное меньшинство ждет, пока не будет явно видна правильность или ошибочность этой позиции.И тут же в памяти всплывают всякие пафосно-митинговые слова: интересы общества, общественное мнение, построение идеального общества, общественный строй, общественные деятели, общественные связи (PR!), «гражданское общество»… Поколения политиков веками мусолят эти понятия, кто во что горазд! А я хочу и попытаюсь разобраться с ними (этими понятиями!) спокойно, практически, посильно объяснив себе, а может, и другим, насколько и для чего они нужны, полезны обычному обывателю.Обратимся к истории. Сначала была стая, вернее, стаи, состоявшие из неандертальцев и питекантропов, первобытных людей. Стая и есть стая, самый сильный в ней – вожак. Он постоянно отбивается от тех, кто хочет его свергнуть и заменить. Самые слабые в стае влачат жалкое существование, бывает, что их просто съедают, если нет другой пищи. Однако одному, без стаи, совсем не выжить, станешь добычей зверья либо других стай, либо не сможешь добыть себе пищу и кров в одиночку.Постепенно человек развивался, превращаясь из зверообразного троглодита в гомо сапиенса (человека разумного!), а стая сделалась родом, род – племенем, племя – общиной человеческого поселения типа деревни. Потом племена слились в народы, и пошла история человечества, которую мы все как-то познаем или изучаем…По мере этого развития усложнялись и отношения между людьми. В родах и племенах вожаки превратились в вождей, задача которых состояла в том, чтобы обеспечить защиту своих родичей от врагов, защитить их территорию для охоты и земледелия. Самые сильные в племенах становились воинами, остальные должны были добывать кров и пищу вождю, его приближенным и его бойцам. И эта схема, в общем-то, сохранилась вплоть до наших дней, просто впитав в себя огромное количество различных сложностей и усовершенствований, которые человечество выработало в процессе своего развития.Теперь вместо территорий – страны, вместо племен – народы, вожди – президенты и премьеры, их приближенные – чиновники государства, их воины – армия и полиция государства.Продолжение следует… Автор: Михаил Гольдреер Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 56 Источник Похожие новости Новые санкции запретят России торговать нефтью Фрау Меркель с атомной бомбой. Весь мир в труху В Лондоне отложили банкротство России

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