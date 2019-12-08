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«Моя музыка для всех. Кроме русских»: Как советские звёзды отрекаются от страны, благодаря которой стали знамениты

08 декабря 2019, 14:39  •  335 • В мире
К «хейтерам» России из числа бывших союзных республик добавился композитор Раймонд Паулс. Звёзды эстрады не стесняются открыто презирать страну, благодаря которой когда-то обрели популярность
Автор:
Петрова Светлана
Высказывание Раймонда Паулса в адрес российской публики подняло новую волну ажиотажа в Сети. В своём интервью латвийскому изданию Apollo Паулс заявил, что его слушатели в России «навязчивы». Не в пример латвийским.
При этом в Латвии его выступления далеко не всегда проходят гладко. Известен случай в 2017 году, когда один из зрителей выразил недовольство тем, что композитор говорил по-русски на празднике в честь 840-летия города Лудза. Это чуть не обернулось для композитора скандалом. Тем не менее Паулс теперь явно не питает тёплых чувств к России и её гражданам, не церемонясь в отношении своих русских поклонников, признавая в то же время, что концертная деятельность довольно сильно зависит от поддержки зрителя и как можно более широкой популярности.
Подобные выпады со стороны звёзд теперь уже бывших республик СССР, признанных в советское время Народными артистами, не редки. Так, совсем недавно на вручении премии «Золотой граммофон — 2019» соотечественница Паулса Лайма Вайкуле также высказала претензии в сторону зрителей. Правда, на этот раз слушатели, наоборот, недостаточно активно выражали свою горячую любовь и признательность певице. В ходе своей недолгой речи на церемонии вручения Вайкуле успела несколько раз поменять своё мнение, сначала шутливо обижаясь на зрительскую пассивность, затем поблагодарив и сказав, что «очень рада», и тут же снова добавив, что «не знает, за что благодарит, потому что награду она заслужила». Напомним, что премия присуждается по результатам народного голосования и тем, кто, по мнению общественности, внёс большой вклад в исполнение популярных отечественных песен.
Раймонд Паулс. Фото: De Visu / Shutterstock.com
Но если латвийских артистов просто не устраивает отношение зрителей, то грузинские звёзды намного отчётливее связывают своё отношение к России с политической ситуацией. Так, несколько месяцев назад джазовая певица Нино Катамадзе объявила, что никогда не приедет с концертами в Россию, а всё потому, что «Россия — агрессор, Путин — враг». Этим высказыванием артистка обозначила свою «политическую позицию» на волне антироссийских протестов, прокатившихся по Грузии. При этом она громко заявляла, что
моя музыка принадлежит только людям, независимо от национальности, расы, религии и сексуальной ориентации.
Многие заметили в этом продолжение истории с Вахтангом Кикабидзе, признавшемся в интервью грузинской газете Kviris Palitra, что «если бы мог, всё бы разрушил», имея в виду Россию. При этом звезда советского фильма «Мимино» отмечал, что русских он любит, а вот политика страны ему не нравится. Показательно, что в 2008 году Кикабидзе поддерживал грузинского президента Михаила Саакашвили, затеявшего войну с Южной Осетией, когда грузинская артиллерия обстреливала её столицу Цхинвал.
Правда, подобная позиция в отношении России не мешает герою знаменитого фильма участвовать в частных корпоративах и продолжать получать неплохие гонорары в нашей стране.
Война войной, а гонорар по расписанию,
— пишут по этому поводу в Сети.
Подобное нелестное отношение к России и её гражданам, причём со стороны героев известнейших советских фильмов, вошедших в мировую классику, — не исключение. Например, народная артистка СССР, а на данный момент актриса театра и кино Украины Ада Роговцева, известная по таким фильмам, как «Вечный зов», «Укрощение огня», «Салют, Мария», «Шукшинские рассказы» — фильмам, проникновенно раскрывающим сложность русской души и её красоту. Но, по-видимому, актриса изменила свои взгляды. В интервью украинскому телеканалу ZIK Роговцева посоветовала украинцам изолировать себя от русских. Актриса заметила также, что «чтобы там работать, надо было знать их язык. Я его знала без акцента». По-видимому, давалось ей это с огромным трудом.
Ада Роговцева. Фото: Lina Reshetnyk / Shutterstock.com
Ещё одним примером русофобии со стороны некогда признанных артистов СССР является поведение Софии Ротару, которая заявила в 2018 году, что отказывается принимать участие в «Песне года». Более того, закрыла тему выступлений по России в целом. Такое решение она объяснила тем, что не хочет «обострять ситуацию и провоцировать радикально настроенных соотечественников». Не добавили популярности певице и сведения о том, что её семья оказывала материальную помощь «АТО» — операции на юго-востоке Украины, — которые передала в одном из интервью сестра артистки Лидия Хлябич. Однако недавно гастроли по России София собралась возобновить.
Неожиданное возвращение на родину довольно популярной звезды 1990-х Натальи Ветлицкой, которая покинула нашу страну около двух десятков лет назад, подняло достаточно громкий скандал. Ветлицкая, будучи в Испании, ещё несколько лет назад так описывала русских: «Недоразвитые куски фашиствующей ваты продолжают поносить, блевать и изрыгать ненависть. Надеюсь, их разорвёт». Накануне Дня Победы она не стеснялась высказывать оскорбления в адрес миллионов граждан России. Однако спустя несколько лет решила приехать в столь ненавидимую ею страну, дабы заново завоевать сердца слушателей. Да вот только насколько воодушевлённо такое поведение артистки может быть воспринято нашими соотечественниками — большой вопрос.
Но если звёзды 1990-х высказывали грубости и нелестно отзывались о России и её гражданах из-за рубежа, то такие устойчиво любимые и до сих пор довольно удачно выступающие с концертами личности, как Андрей Макаревич, поносят и ругают нашу страну, не скрываясь, причём никуда не уезжая и продолжая неплохо зарабатывать на российском зрителе.

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