«Мой дед убивал врагов народа, а среди них было много белорусов»

О зверствах карателей Армии Крайовой в Белоруссии

Генеральная прокуратура Белоруссии обратится к властям Германии за получением доступа к материалам Нюрнбергского процесса 1945-1949 гг. в рамках расследования фактов геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.

Решение о возбуждении уголовного дела для расследования фактов геноцида белорусов в 1941-1945 гг. принято «в целях социальной и исторической справедливости, устранения белых пятен истории, укрепления конституционного строя и национальной безопасности», пояснил генпрокурор. В ходе расследования Минск обратится к архивным службам России, Польши и Литвы с просьбой о предоставлении необходимой информации, а также потребует выдачи преступников, если они живы. Имена умерших карателей будут преданы огласке.

Генпрокурор уточнил, что решение о возбуждении уголовного дела принято в связи с попыткой государственного переворота в Белоруссии, осуществляемой странами Западной Европы, причастными к массовому истреблению белорусов и представителей других национальностей республики в 1941-1945 гг.

«Уже представлены факты, что на протяжении многих лет на территории Брестской и Гродненской областей посредством деятельности лиц, которые финансировались из Польши, проводились мероприятия по реабилитации поляков, совершавших зверские действия на территории Белоруссии под флагами т. н. Армии Крайовой... Итоги расследования лягут в основу идеологической, учебно-воспитательной и информационной работы…» – сказал Андрей Швед.

Что касается «деятельности лиц, которые финансировались из Польши», речь идёт о нелегальном Союзе поляков в Белоруссии под руководством Анжелики Борыс, регулярно проводившем мероприятии в честь Армии Крайовой (АК) – крупнейшей польской антисоветской подпольной организации, действовавшей на территории Польши, Словакии, Литвы, Белоруссии и Украины. Поначалу АК воевала и против Третьего рейха, но под конец войны началось сотрудничество команди ров АК с гитлеровскими оккупантами.

Целью борьбы АК видела восстановление границ Речи Посполитой «от моря до моря». Костяк АК составляли сторонники диктатора Пилсудского, которому белорусы обязаны появлением первого концентрационного лагеря на своей территории в 1934 году. Это была Берёза Картузская (ныне Брестская область Республики Беларусь) – первый в Европе подобный лагерь, куда бросали и коммунистов, и боевиков ОУН-УПА* (запрещена в России). Официально концлагерь назывался «изоляционным», идея его создания принадлежала Леону Козловскому, впоследствии агенту гестапо. В 1943 году этот Козловский присутствовал при вскрытии немцами польских могил в Катыни.

Бывший соратник Пилсудского публицист Станислав Мацкевич просидел в Берёзе Картузской 17 дней, но этого хватило, чтобы у него на всю жизнь осталась память об издевательствах, которым подвергали заключённых: опорожнить желудок за полторы секунды, сидеть в скрюченных позах по 7 часов кряду, целовать дубинки, которыми тюремщики избивали заключённых… Некоторые заключённые сходили с ума.

Показательным примером обращения поляков-пилсудчиков с белорусами служат преступления банды капитана АК Ромуальда Райса (Бурого). Зимой 1946 г. её жертвами стали 79 жителей белорусских деревень Лазицы, Шпаки, Зани, Залешаны и Вулька Выгоновска. Райс бы казнён по приговору суда Польской Народной Республики (ПНР) в 1948 г. В 1995 г. Варшавский военный окружной суд оправдал убийцу; оправдание получило издевательскую формулировку: убийства совершались «в условиях высшей необходимости для восстановления независимости польского государства». В деревне Старые Пухалы головорезы Райса «для восстановления независимости польского государства» заставляли православных белорусов читать по-польски «Отче наш», потом убивали обухом топора по голове.

В 2005 г. Польский институт национальной памяти (ПИНП), создающий культ боевиков польского антисоветского подполья, под давлением неопровержимых фактов признал действия Райса геноцидом. Это не мешает внуку Райса Аркадиушу с гордостью заявлять: «Мой дед убивал врагов народа, а среди них было много белорусов».

ПИНП утверждает, что Райс – исключение: мол, остальные члены антисоветского подполья были людьми благородными. «Благородной» была расправа карателей АК над жителями белорусских деревень Потоки, Соколы и Вилюки на Подлясье в мае 1945 г. «Благородным» был приказ майора Зигмунта Шендзеляжа (Лупашка) о казни на месте советских военнослужащих. «Благородной» была договорённость офицера АК Адольфа Пильха с гитлеровцами о совместных нападениях на подразделения Красной армии. «Благородными» были расправы над бежавшими из плена красноармейцами, которые по наивности присоединялись к аковцам, чтобы вместе сражаться с немцами. «Благородными» были убийства белорусов Белосточчины за отказ переселиться в СССР после передачи этой территории в состав ПНР в 1946 году.