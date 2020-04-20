"Мой дед был в схроне". Членов УПА* приравняли к ветеранам Красной армии • 61 • Аналитика © РИА Новости / Стрингер Киев наградит медалями "За боевые заслуги. 75 лет победы над нацизмом" не только ветеранов-красноармейцев, но и членов Украинской повстанческой армии (УПА)*, больше известных коллаборационизмом и "победами" над мирным населением. Власти упорно пытаются поставить боевиков-националистов в один ряд с освободителями Украины — и преуспевают в этом. Они воевали с Гитлером "Мы награждаем только тех, кто в период с 1 сентября 1939 по 2 сентября 1945 года с оружием в руках боролся против нацизма", — заявил директор объединения "Орден" Александр Сопов. Эта организация выпускает наградную атрибутику. Сопов уточнил: он имеет в виду как воинов УПА*, так и советских солдат — участников боев "и на Западном фронте, и на Восточном". Пропаганда настойчиво стремится уравнять в заслугах бойцов националистических формирований с красноармейцами. С марта 2019-го все, кто "боролся за независимость Украины в XX веке", признаны ветеранами. Новый закон причислил к этим "борцам" и воевавших на стороне Третьего рейха. Им предоставили льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, бесплатный проезд на транспорте, дополнительную медицинскую помощь. Уже пятый год Киев празднует Победу не девятого, а восьмого мая. Теперь это называется Днем памяти и примирения. Пропаганда твердит: мы вспоминаем о жертвах Второй мировой войны, а не чествуем победителей. Украинский институт национальной памяти несколько лет назад выпустил характерный плакат: ветеран Красной армии и член УПА обмениваются рукопожатием. Лозунг: "Украинцы в рядах объединенных наций победили агрессора". Так официальные идеологи внедряют в общественное сознание представление о якобы массовом участии в войне на стороне антигитлеровской коалиции граждан Украины. © РИА Новости / Павел Паламарчук Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) в день праздника героев во Львове Теперь на каждый День Победы — беспорядки. Националисты стремятся сорвать акцию "Бессмертный полк". В прошлом году попытались преградить путь шествию в Киеве, выкрикивая "Слава воинам войны с Россией!" И хотя организатора марша Елену Бережную задержала полиция, потомки участников Великой Отечественной все же прошли по столице от Арсенальной площади до парка Славы. По данным Киевского международного института социологии (КМИС), День Победы — по-прежнему один из самых уважаемых и любимых праздников для 55 процентов жителей восточных областей Украины. На юге таких 49 процентов опрошенных, в центре — 36, на западе — только 11. Героизация УПА* началась отнюдь не с Майдана. Еще в 2009 году группа российских исследователей провела экспертизу школьных пособий, выпущенных в бывших советских республиках. "В украинских учебниках тиражируется фальсификация о карательных операциях в отношении населения Западной Украины сотрудников НКВД, переодетых в форму УПА*, — отмечали авторы исследования. — Благодаря усилиям властей украинская молодежь заметно терпимее старшего поколения относится к ОУН-УПА". В постмайданный период "совершенствование" истории возглавил убежденный националист Владимир Вятрович, назначенный директором Украинского института национальной памяти. И все равно некоторые возмущались недостаточно восторженным отношением к пособникам гитлеровцев. Так, в 2018-м депутаты Львовского облсовета обрушились на учебник истории для десятого класса, причисливший к коллаборационистам батальоны "Роланд" и "Нахтигаль", входившие в вермахт. С приходом к власти Владимира Зеленского положение дел в идеологии не изменилось. Неприятные вопросы Три года назад на Александра Мединского, снимавшего в Киеве для своего блога видео к Дню Победы, напали "активисты". Им не понравились его вопросы прохожим. "Спрашиваешь — какие великие победы одержала УПА*? В ответ нервная реакция или вообще истерика, ведь сказать-то нечего", — делится впечатлениями Мединский. Националисты провели с ним "профилактическую беседу" . © РИА Новости / Стрингер Участники акции "Бессмертный полк" в Киеве "Правильная" трактовка истории насаждается через насилие, ведь это эффективнее любой пропаганды, продолжает он. "Многие живут по принципу "моя хата с краю". Как в фильме "Свадьба в Малиновке" — то одни придут, то другие, а в деревне только успевают менять шляпу на буденновку и обратно, — говорит блогер. — С другой стороны, историческая память жива. Люди стараются не афишировать свои взгляды. Но взрослые хоть помнят и чтут праздник, детям этого уже не объясняют". Мединский ссылается на историю своей семьи. "Мой дед тоже прятался в схроне. Но не в таком, как у вояк УПА. Три года ждал прихода Красной армии, потом его призвали, и он пошел с войсками на запад. Войну закончил в Венгрии. Другой дед встретил фашистов на границе. Я держал в руках их награды, слушал рассказы", — говорит Александр. И задается вопросом: "А для моего сына это тоже часть истории?" По его наблюдениям, родившиеся после 1990-го относятся к Победе равнодушно: "Те были правы? Ну, хорошо. Наоборот, правы были другие? Ну, ладно". © РИА Новости / Стрингер Ветераны Украинской повстанческой армии (УПА) на военном параде, приуроченном ко Дню защитника Украины во Львове Военный историк Евгений Норин напоминает, что большинство дедов и прадедов сегодняшних граждан Украины носили пилотки и фуражки со звездой, а не "мазепинку". Но властям удалось вытеснить историческую память, считает он. "Фанаты зиги и тризуба не в большинстве, однако они на порядок активнее и сплоченнее тех, у кого другие взгляды", — объясняет специалист. Агрессивные группы влияют и на власть, даже если ее избирали под совершенно другими лозунгами. По мнению историка, замена одних героев войны на других — свершившийся факт. "На мой взгляд, нужно понимать: эта лошадь сдохла, и стоит не столько рассказывать о братстве народов, сколько стараться перетянуть к себе всех, кого можно", — подчеркивает он. Есть и другое мнение. Александр Мединский, например, уверен: "Многие жители Украины, особенно на востоке, были бы благодарны России за память о том, что наши деды воевали вместе". * Организация признана экстремистской/террористической и запрещена в России. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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