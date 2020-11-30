Мовный омбудсмен запрещает жестикулировать по-русски

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь потребовал искоренить русский язык жестов и перевести всё обучения глухих только на украинский.На своей странице в Facebook мовный омбудсмен сокрушается, что в связи с переходом образовательных учреждений на дистанционное обучение, его секретариат завален жалобами на нарушения Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного».«Это связано как с отсутствием контроля за выполнением нагрузки педагогическими, научно-педагогическими работниками администрациями учебных заведений, так и сознательным игнорированием участниками образовательного процесса языкового законодательства», — считает он.Особенно он обеспокоен тем, что ученики, пользующиеся жестовым языком, плохо владеют украинской речью. И требует сурдоперевод исключительно на государственном языке.«К сожалению, сегодня большинство педагогических и социальных работников на недостаточном уровне владеют украинской жестовой речью. Поэтому развитие украинского языка жестов, создание доступной языковой среды для лиц с нарушениями слуха в учебном процессе, полное обеспечение современными учебно-методическими, дидактическими материалами, как это определено действующим законодательством, достойная оплата труда в педагогической и социальной сферах — среди приоритетов, которые должны быть определены управленцами в сфере образования и социальной политики», — требует Тарас Креминь.Шпрехенфюрер, напомнив, что по закону языком образовательного процесса на всех уровнях является только государственный язык, призвал доносить, «в том числе с помощью фото, видео, аудио», на тех, кто нарушает эту норму, в администрацию учреждений образования, социальной сферы, а также лично уполномоченному по защите государственного языка.Напомним, языковой закон о тотальной украинизации Верховная Рада приняла в 2019 году. Его подписал пятый президент Пётр Порошенко. 16 июля 2019 года он вступил в силу.Законом регулируется применение украинского языка как единственного государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории страны: он должен стать обязательным для органов госвласти и местного самоуправления, всех учебных заведений, больниц и сферы обслуживания. Исключения будут касаться только частного общения и религиозных обрядов.Документ, среди прочего, предусматривает введение должности Уполномоченного по защите государственного языка и штрафы за несоблюдение закона.