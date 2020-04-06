«Мотор Сич», так не доставайся же ты никому • 303 • Аналитика

Еще не так давно казалось, что запутанная история украинского предприятия по созданию авиационных двигателей «Мотор Сич», превратившаяся в настоящий коммерческий детектив международного размаха, близится к завершению. Точки над «і» были расставлены, судьба завода решена. Однако кризис, разразившийся в мире, похоже, внесет свои жесткие коррективы и завершит более чем вековую историю запорожского завода вовсе не счастливым финалом.



В заголовки не только украинских и российских, но также ведущих западных СМИ компания «Мотор Сич» попала в прошлом году, когда стало известно о продаже более 50% акций предприятия китайским компаниям, включая Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Впрочем, Пекин еще в 2017 году заявлял о намерениях открыть в Чунцине завод по производству авиадвигателей, и именно в содружестве с запорожским предприятием. Если верить китайским товарищам, то соответствующие договоренности были достигнуты в 2015 году.







Дата эта не случайна: после произошедшего в 2014 году на Украине государственного переворота и последовавшего за ним разрыва хозяйственных и торговых связей с Россией «Мотор Сич» оказался не просто в бедственном, а в катастрофическом положении. По имеющейся информации, утратив рынок РФ, моторостроители остались фактически без работы. По итогам первой половины 2019 года чистый убыток предприятия составил 425,7 миллиона гривен, а выручка сократилась более чем на треть — до 1,9 миллиарда гривен. По словам владевшего более 80% его акций предпринимателя Вячеслава Богуслаева, единственным вариантом для него было закрывать завод или превращать его в «склад металла». И тут подоспели китайцы…



Есть, впрочем, подозрение относительно того, что спасать умирающее производство в далеком от них Запорожье щедрые товарищи из Поднебесной изначально не намеревались. Гораздо больший интерес, чем изношенное оборудование и давно не модернизировавшиеся цеха в Запорожье, для них представляет техническая документация государственного конструкторского бюро «Ивченко-Прогресс», входящего в состав концерна «Укроборонпром» и специализирующегося на проектировании, изготовлении, сертификации и постановке на серийное производство газотурбинных авиационных и прочих двигателей. Уже 15 лет действует соглашение, в рамках которого эти разработчики передали (причем безвозмездно) на 60 лет «Мотор Сич» всю конструкторскую и эксплуатационную документацию на целый ряд двигателей для самолетов и вертолетов.



Именно в связи с этим моментом готовящаяся сделка вызвала столь резкую негативную реакцию Соединенных Штатов, что «вправлять мозги» забывшей, кто ее хозяин, Украине принялись самые высокопоставленные политики США. В августе прошлого года в Киев примчался лично Джон Болтон, бывший тогда советником Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. В начале года нынешнего для верности прибыл еще и глава Госдепа Майк Помпео. Продажа предприятия была фактически приостановлена решением Антимонопольного комитета, в офисах компании начались обыски, на акции был наложен судебный арест, а Богуславского принялись обвинять чуть ли не в диверсии.



Взявшие на себя ответственность за разрыв столь выгодного для Украины контракта Соединенные Штаты принялись искать альтернативного покупателя, причем, опасаясь нового подвоха, исключительно из числа собственных граждан. Во всяком случае, именно так заявлял временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор. В будущие владельцы завода прочили, в частности, компанию Frontier Services Group, подконтрольную Эрику Принсу, основателю американской ЧВК Blackwater (в настоящее время Academi). Сам Принс, насколько известно, в конце октября прошлого года даже побывал в Запорожье и посетил предприятие. По более поздней версии, покупателем «Мотор Сич» должна была стать американская Oriole Capital Group. Информация представлялась вполне достоверной, поскольку управляющий партнер этой компании Хусейн Мусави, известный давним и прочным интересом к украинскому авиапрому, не только ее подтвердил, но и уточнил, что работает над будущим приобретением в тесном контакте с представителями Госдепа и посольства США на Украине.



Тем не менее, все эти намерения озвучивались до того, как на Соединенные Штаты обрушился тяжелейший удар коронавируса, наносящий экономике серьёзный ущерб, если верить сообщениям самих американцев. В такой ситуации крайне сомнительным представляется, что американцы бросятся инвестировать миллионы в украинские предприятия, а не предпочтут спасать собственные. Впрочем, и китайцам завод они наверняка не дадут, действуя по описанному классиком принципу: «Так не доставайся же ты никому!» Во всяком случае, последней новостью о «Мотор Сич» является сообщение о том, что на предприятии обрушились стена и еще некие «кирпичные конструкции». Для ликвидации последствий ЧП пришлось привлекать спасателей. Похоже, слово «развал» начинает приобретать для предприятия прямой смысл. Еще не так давно казалось, что запутанная история украинского предприятия по созданию авиационных двигателей «Мотор Сич», превратившаяся в настоящий коммерческий детектив международного размаха, близится к завершению. Точки над «і» были расставлены, судьба завода решена. Однако кризис, разразившийся в мире, похоже, внесет свои жесткие коррективы и завершит более чем вековую историю запорожского завода вовсе не счастливым финалом.В заголовки не только украинских и российских, но также ведущих западных СМИ компания «Мотор Сич» попала в прошлом году, когда стало известно о продаже более 50% акций предприятия китайским компаниям, включая Skyrizon Aircraft Holdings Limited. Впрочем, Пекин еще в 2017 году заявлял о намерениях открыть в Чунцине завод по производству авиадвигателей, и именно в содружестве с запорожским предприятием. Если верить китайским товарищам, то соответствующие договоренности были достигнуты в 2015 году.Дата эта не случайна: после произошедшего в 2014 году на Украине государственного переворота и последовавшего за ним разрыва хозяйственных и торговых связей с Россией «Мотор Сич» оказался не просто в бедственном, а в катастрофическом положении. По имеющейся информации, утратив рынок РФ, моторостроители остались фактически без работы. По итогам первой половины 2019 года чистый убыток предприятия составил 425,7 миллиона гривен, а выручка сократилась более чем на треть — до 1,9 миллиарда гривен. По словам владевшего более 80% его акций предпринимателя Вячеслава Богуслаева, единственным вариантом для него было закрывать завод или превращать его в «склад металла». И тут подоспели китайцы…Есть, впрочем, подозрение относительно того, что спасать умирающее производство в далеком от них Запорожье щедрые товарищи из Поднебесной изначально не намеревались. Гораздо больший интерес, чем изношенное оборудование и давно не модернизировавшиеся цеха в Запорожье, для них представляет техническая документация государственного конструкторского бюро «Ивченко-Прогресс», входящего в состав концерна «Укроборонпром» и специализирующегося на проектировании, изготовлении, сертификации и постановке на серийное производство газотурбинных авиационных и прочих двигателей. Уже 15 лет действует соглашение, в рамках которого эти разработчики передали (причем безвозмездно) на 60 лет «Мотор Сич» всю конструкторскую и эксплуатационную документацию на целый ряд двигателей для самолетов и вертолетов.Именно в связи с этим моментом готовящаяся сделка вызвала столь резкую негативную реакцию Соединенных Штатов, что «вправлять мозги» забывшей, кто ее хозяин, Украине принялись самые высокопоставленные политики США. В августе прошлого года в Киев примчался лично Джон Болтон, бывший тогда советником Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности. В начале года нынешнего для верности прибыл еще и глава Госдепа Майк Помпео. Продажа предприятия была фактически приостановлена решением Антимонопольного комитета, в офисах компании начались обыски, на акции был наложен судебный арест, а Богуславского принялись обвинять чуть ли не в диверсии.Взявшие на себя ответственность за разрыв столь выгодного для Украины контракта Соединенные Штаты принялись искать альтернативного покупателя, причем, опасаясь нового подвоха, исключительно из числа собственных граждан. Во всяком случае, именно так заявлял временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор. В будущие владельцы завода прочили, в частности, компанию Frontier Services Group, подконтрольную Эрику Принсу, основателю американской ЧВК Blackwater (в настоящее время Academi). Сам Принс, насколько известно, в конце октября прошлого года даже побывал в Запорожье и посетил предприятие. По более поздней версии, покупателем «Мотор Сич» должна была стать американская Oriole Capital Group. Информация представлялась вполне достоверной, поскольку управляющий партнер этой компании Хусейн Мусави, известный давним и прочным интересом к украинскому авиапрому, не только ее подтвердил, но и уточнил, что работает над будущим приобретением в тесном контакте с представителями Госдепа и посольства США на Украине.Тем не менее, все эти намерения озвучивались до того, как на Соединенные Штаты обрушился тяжелейший удар коронавируса, наносящий экономике серьёзный ущерб, если верить сообщениям самих американцев. В такой ситуации крайне сомнительным представляется, что американцы бросятся инвестировать миллионы в украинские предприятия, а не предпочтут спасать собственные. Впрочем, и китайцам завод они наверняка не дадут, действуя по описанному классиком принципу: «Так не доставайся же ты никому!» Во всяком случае, последней новостью о «Мотор Сич» является сообщение о том, что на предприятии обрушились стена и еще некие «кирпичные конструкции». Для ликвидации последствий ЧП пришлось привлекать спасателей. Похоже, слово «развал» начинает приобретать для предприятия прямой смысл. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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