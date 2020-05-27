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Мотор от Toyota, привод от Honda: Афганские школьницы собрали аппарат ИВЛ из автозапчастей

27 мая 2020, 19:55  •  24 • В мире
Шесть афганских девочек решили помочь своей стране, остро нуждающейся в аппаратах ИВЛ. Они сумели собрать настоящий "вентилятор" для больных COVID-19 на основе автозапчастей - мотора от автомобильного стеклоочистителя и цепного привода от мотоцикла.
Группа девочек-подростков, увлекающихся робототехникой, создала устройство, способное спасти не одну жизнь. Как рассказала "Экспресс газета", школьницы взяли за основу своей разработки открытый код от американских программистов.
Основными механическими элементами конструкции послужили детали старой автотехники - мотор от стеклоочистителя Toyota Corolla и цепной привод от мотоцикла Honda.
Капитан девичьей команды Сомая Фаруки заявила, что гордится своими единомышленницами. Она назвала главными героями сегодняшнего дня врачей, которые нуждаются в помощи и поддержке.
Уникальный аппарат ИВЛ появился в провинции Герат - именно здесь был зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом в Афганистане. На сегодняшний день в стране уже более 7500 случаев заболевания и всего 400 "вентиляторов" на население в 39 миллионов человек.
В последнее время в Афганистане девочки всё чаще занимаются робототехникой, и, как видно, с отличными результатами.

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