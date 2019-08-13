Мосул: смертельно раненый зверь огрызается

Автор:

Дмитрий Павленко

Минобороны Ирака отчиталось о полном освобождении Мосула от боевиков запрещенного в России «Исламского государства» (ИГИЛ).

«Присутствие ИГ в Ираке закончилось навсегда», - заявили в военном ведомстве Багдада.

Однако данное заявление иракских военных по меньшей мере является преждевременным. Несмотря на явный успех иракских вооруженных сил и курирующих их американцев, которые накануне освободили от террористов кварталы Хадра аль-Сада и Ахмадия, а также овладели большей частью Старого Мосула, в том числе район исторической мечети Ан-Нури, накануне взорванной самими же боевиками, в городе остаются подразделения боевиков, которые продолжают оказывать упорное сопротивление. Конечно, ликвидация этих последних очагов сопротивления ИГИЛ в Мосуле является делом времени, но Халифат еще явно способен к непредсказуемым действиям.

Несмотря на победные реляции, вылазки боевиков продолжаются

Только в течение минувших двух недель террористы дважды путем массовых атак смертников прорывали окружение и занимали отдельные кварталы западного Мосула.

Так, 25 июня около восьми штурмовых групп халифатчиков, используя несколько заминированных автомобилей, атаковали районы Ат-Танак, Ярмук, Аш-Шафаа. При этом удары были также нанесены «спящими ячейками» ИГИЛ в тыловых районах Мосула, что сразу же внесло некоторую дезорганизацию в ряды военнослужащих и полицейских сил Ирака. Предположительно, в этих атаках приняли участие около 150-200 исламистов. Отбить их удалось только после очередных авиаударов западной коалиции.

Атака со сторон исламистов была предпринята также в освобожденном еще минувшей зимой восточном Мосуле, где двое игиловцев расстреляли офицера иракской полиции. Оба террориста были ликвидированы, однако сам факт их вылазки в столь глубокий тыл явно свидетельствует о том, что заявления представителей Минобороны Ирака о том, что с ИГИЛ в стране покончено навсегда, не могут рассматриваться всерьез.

Цена победы

Конечно, контролирующая часть Старого города, а точнее его руины, группировка исламистов, наверняка, в ближайшие дни прекратит свое существование, и черта под продолжающейся уже восемь месяцев кровопролитной операцией по освобождению второго по величине города Ирака от ИГИЛ будет, наконец, подведена. Однако освобождение Мосула, во-первых, не означает конца террористической идеологии. Постоянные взрывы и вооруженные нападения, организованные пресловутым ИГИЛ, продолжают сотрясать страну. Во-вторых, халифатчики продолжают контролировать часть иракско-сирийской границы на территории провинций Найнава и Анбар. Безусловно, окончание активной фазы боевых действий в Мосуле позволит иракской армии сосредоточиться на ликвидации очагов сопротивления ИГИЛ на границе и в западной части Ирака. Другой вопрос, сколько это потребует времени и человеческих жизней.

К слову, о человеческих жертвах. Битва за Мосул уже обернулась масштабной гуманитарной катастрофой. Счет жертв среди мирного населения города, погибших не только от рук террористов, но и вследствие американских бомбардировок, уже идет на тысячи. Огромные потери несут и иракские вооруженные силы. В частности, халифатчики заявили об уничтожении только за последний месяц около 700 иракских военных. Даже если эта цифра значительно преувеличена, тот факт, что иракская армия несет серьезные потери, подтверждают и в военном командовании США. Так, еще 28 марта 2017 года, спустя чуть больше месяца с момента начала операции по освобождению западного Мосула, начальник Центрального командования вооруженных сил США Джозеф Вотел озвучил цифру в 284 погибших и около 1600 раненых иракских военнослужащих за 37 дней операции. Притом, что три месяца интенсивных боев по освобождению западной части Мосула стоили правительственным силам 490 человек убитыми и около 3000 ранеными.

Глобалисты не допустят окончательного уничтожения ИГИЛ

Уже почти ставшая свершившимся фактом потеря Мосула, серьезная угроза потери Ракки, где в настоящий момент продолжаются ожесточенные бои между проамериканской коалицией так называемых сирийских демократических сил и ИГИЛ, поражения от сирийской армии в восточном Хомсе и восточном Алеппо, вероятная гибель лидера группировки Абу Бакра аль-Багдади в результате авиаудара ВКС России свидетельствуют о том, что игиловский зверь серьезно ранен. Однако говорить о его скорой гибели не только крайне преждевременно, но и опасно как в военном, так и в политическом отношениях. Да и настоящие хозяева этой террористической группировки, создававшие и вливавшие в нее колоссальные средства ради дестабилизации ситуации не только и не столько на Ближнем Востоке, сколько на всем евразийском пространстве, явно не допустят столь скорого её ухода в небытие. Уж слишком высокие дивиденды она принесла и еще может принести сторонникам однополярной гегемонии.

* запрещенная в России террористическая группировка

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