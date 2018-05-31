Мосты в Крым – из прошлого в будущее

Украина сожгла мосты с Крымом, Россия – построила

Программа социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя, реализация которой первоначально была рассчитана на шесть с половиной лет, без всякого преувеличения, зачаровывает не только размахом, но и «близостью к народу» – не только к туристам, но и к жителям полуострова, в 2014 году вернувшегося домой, в Россию. Причём киевская власть, добровольно взявшая себе роль злой мачехи, жизнь крымчанам и севастопольцам стремилась всячески усложнить. Во-первых, Северо-Крымский оросительно-обводнительный канал, построенный во времена УССР и снабжавший территорию полуострова водой Каховского водохранилища, был перекрыт дамбой, в результате чего Крым почти полностью потерял отрасль орошаемого земледелия. Во-вторых, украинские радикалы подорвали в Херсонской области в ноябре 2015 года опоры ЛЭП и фактически лишили Крым электроэнергии. Вряд ли они пошли на подрыв без отмашки властей – только совсем ленивым неведомо, что «неизвестные активисты» украинских и меджлисовских добровольческих батальонов кормятся из рук власти. В-третьих, Украина отрезала транспортное сообщение с Крымом – авиационное, железнодорожное, автобусное. В-четвёртых, те же «активисты» устроили продовольственную блокаду, надеясь, что на полуострове вспыхнет дефицит продовольствия, а вслед за ним – и недовольство людей. Плюс к этом продолжаются попытки устроить в Крыму диверсии и даже теракты, разжечь межнациональные конфликты.

Неизвестно, кто и в каких кабинетах ваял планы дестабилизации Крыма, рассчитывая, что без воды, электричества, продуктов питания, в условиях нестабильности эйфория подавляющего большинства населения полуострова от воссоединения с Россией быстро сменится унынием и над утраченной территорией можно будет снова водрузить петлюровский сине-жёлтый флаг. Одно можно сказать с уверенностью: о Российской Федерации сочинители этого плана знали на уровне «маркеров»: медведи, валенки, водка, балалайка, шапка-ушанка… Никто на Украине (и не только) совершенно не ожидал, что крымчане и севастопольцы стойко перенесут временные трудности, а Россия сведёт их к минимуму за поразительно короткие сроки.

С водой!

Северо-Крымский канал перекрыт Украиной. Река Биюк-Карасу спасла восточный Крым.

Новоивановский гидроузел

Воду из Днепра удалось заменить водами реки Биюк-Карасу и артезианских скважин, причём Новоивановский гидроузел, без которого водная блокада Крыма вылилась бы в огромную трагедию для восточной части полуострова, был введён в эксплуатацию за три дня (!) до того, как Украина перекрыла Северо-Крымский канал. Это трудовой подвиг и местных гидростроителей, и специалистов с материковой части России. Насосы, поднимавшие воду в Феодосийское водохранилище, никогда ранее не включались зимой, да ещё в двадцатиградусный мороз!

О том, как Россия не дала возможности украинским властям оставить почти 2,3 миллиона крымчан без воды, остросюжетные фильмы можно снимать – кассовый успех им обеспечен. Как и о том, каким образом полуостров пережил короткую «энергетическую блокаду» – с 20 ноября по 2 декабря 2015 года.

#Cветнаш: энергомост

Украинские радикалы подорвали опоры ЛЭП в Херсонской области

Блэкаут в Крыму

Строительство энергомоста в Крым

На Украине воспользовались тем, что собственная генерация электроэнергии в Крыму не превышала 20-21%, никто и предположить не мог, что Россия где-то отыщет недостающие 80% в сжатые сроки, да ещё зимой. Однако погружение полуострова во тьму не привело к катастрофе: оказалось, что с весны 2014 года к такому повороту событий готовились. В Крым были переброшены 13 мобильных газотурбинных станций из Сочи и Подмосковья. В декабре 2015-го и январе 2016 года Ан-124 «Руслан» доставил на полуостров ещё две «мобилки». Сейчас их 19 на трёх площадках – под Симферополем, Севастополем и на западном побережье. Кроме того, в Крым были привезены более 2000 дизель-генераторов, что помогло пережить блэкаут.

Главное же – энергомост, переброшенный по земле, воздуху и под водой от Ростовской АЭС в Симферополь. Он был спроектирован и построен за два года, со стопроцентным опережением плана. 2 декабря 2015 года заработала первая нитка энергомоста, 15 декабря – вторая, 14 апреля 2016 года – третья, 11 мая того же года – четвёртая. Одновременно с прокладкой подводного кабеля велись масштабные работы на материковой территории Южного федерального округа: мост начинался с третьего энергоблока Ростовской АЭС, который был введён в эксплуатацию на два месяца раньше плана, и предполагал строительство всей инфраструктуры, необходимой для перетока электроэнергии в Крым, – это и терминалы для выхода кабельных линий, и ЛЭП, и подстанции. Совсем недавно, 14 апреля 2018 года, на Ростовской АЭС был выведен на полную мощность четвёртый энергоблок, а в мае завершено строительство высоковольтной ЛЭП 500 Ростовская – Тамань протяжённостью 477 км. Это тоже части энергомоста в Крым. Правда, для крымчан эти вехи уже незаметны, энергообеспечение вышло на рубеж повышенной надёжности, это значит свет и тепло при любой погоде, в любых условиях, при максимальном наплыве туристов. Кто бы мог поверить всего 2,5 года назад, что Крым не будет нуждаться в украинской электроэнергии и на предложение признать себя частью Украины в обмен на свет и тепло ответит категорическим отказом?

Газовый мост с Кубани в Крым

Газопровод Кубань – Крым

Ещё один мощнейший инфраструктурный проект для Крыма – магистральный газопровод «Краснодарский край – Крым» общей протяжённостью 400 км, часть которого проложена двумя нитками по дну Керченского пролива. 27 декабря 2016 года объект введён в эксплуатацию, через три дня в Крым пошёл газ с материка. Этот газопровод позволит поставить газ на электростанции Севастополя и Симферополя, а также полностью газифицировать Крым. Правда, программа обеспечения крымчан голубым топливом продвигается со скрипом, несмотря на то что федералы свою работу выполнили. Нерасторопность местных крымских властей – тема отдельного разговора. Иначе чем объяснить, что в мае 2014 года Сергей Аксёнов, зажигая символический факел в селе Перевальное, пообещал, что газ придёт в каждый крымский дом за 1,5 года, а в декабре 2017-го власти Крыма заявили: мол, сёла к газификации «не готовы», не везде местное руководство торопится заказать проект строительства распределительных сетей. Удивительно это слышать, учитывая масштабы и сроки уже проделанных работ и объём средств, в эти работы вложенных. А рассуждения местечковых начальников о том, что подключение крымчан к газовым сетям может занять и год, и полтора после заключения договора, и вовсе выглядит сюрреализмом: если бы подобным образом рассуждали в Москве при строительстве мостов в Крым и гидроузлов, что было бы с полуостровом и его жителями?

Крымский мост как предтеча новой реальности

Продовольственная блокада Крыма со стороны Украины

Крымский мост открыт!

Рассказ о масштабных российских проектах, реализованных в Крыму, был бы невозможен без упоминания о транспортной артерии, соединивший Крым с Россией воочию. Крымский мост, автомобильная часть которого с 15 мая введена в строй, физически сделала полуостров частью Большой страны. Значение Крымского моста трудно переоценить: для крымчан и севастопольцев это – доступность материка, для жителей материка – доступность Крыма. Туда (или обратно) доехать можно минут за 20-30. Оказалось, что до Крыма – рукой подать, совсем близко. Социальный эффект этого моста огромен. И прежде всего для жителей полуострова: теперь большая их часть будет бывать как минимум на Кубани и сравнивать, сравнивать, сравнивать… Ох, несладко придётся местным крымским властям, поскольку пока что сравнение не в их пользу: и цены на материке гораздо ниже крымских, и города-посёлки куда более умыты и ухожены, и бензин дешевле, и дороги не в пример лучше. И уже ведь не кивнёшь привычно на отдалённость от России и непогоду на паромной переправе – вот он, Крымский мост, перед глазами красавец! И если сейчас внушительная часть местных властей в Крыму объясняет свою нерасторопность сроками федеральной программы – мол, до 2020 года время ещё есть, а потом её продлят ещё на три-пять лет – Крымский мост заставит их забыть про состояние вечной фиесты. Люди будут не только сравнивать, но и вопросы задавать. Обо всём, что в Анапе лучше, чем в Евпатории, а в Краснодаре краше, чем в Симферополе.

А с осени мост будет открыт для грузового транспорта, и местным властям станет ещё тяжелее, потому что вместе с грузовиками в Крым приедет совершенно иной темп жизни, к которому крымский чиновник старой украинской закалки не привык, а правильнее сказать – не приспособлен. Потом в Крым пойдут поезда. И темп жизни ещё больше ускорится, поскольку составы привезут на полуостров не только людей, но и грузы для следующих проектов.

Воздушный мост

Новый терминал «Крымская волна» международного аэропорта «Симферополь»

Новый терминал «Крымская волна» международного аэропорта «Симферополь», построенный по проекту архитектурного бюро Samoo Architects & Engineers, был возведён за два года, принял первых пассажиров 16 апреля 2018 года, а сейчас счёт авиапассажиров перевалил за сотню тысяч. Осенью начнётся реконструкция взлётно-посадочной полосы длиной 2700 метров – она увеличится на 500 метров и будет оснащена таким образом, что борт можно будет сажать в Симферополе и при сложных метеоусловиях. И это тоже мост – воздушный.

Вот и выходит, что, поднимая крик о «возвращении Крыма», Украина только и делала, что разрушала мосты, стремясь сделать жизнь своих бывших граждан невыносимой без воды, энергии, транспортного сообщения, продовольствия. Россия же мосты строила и продолжает строить. Поэтому ответ на вопрос «Чей Крым?» очевиден даже для тех украинцев, кто раньше в ответе сомневался. Не случайно в свежем исследовании по заказу Международного республиканского института (США), который возглавляет «друг Порошенко» сенатор Маккейн, «российское присутствие в Крыму» волнует только 3% опрошенных. Ничтожно мало. Жаль, у Маккейна не догадались спросить, завидуют ли жители Украины крымчанам и севастопольцам.