Мост в лето: как доехать до Крыма на автомобиле

Крымский мост будет открыт для движения частного транспорта утром 16 мая. Многие россияне ждали этого события, так как запланировали летнюю поездку в Крым на автомобиле. Специально для RT автоэксперт Пётр Шкуматов отправился из российской столицы на полуостров, чтобы изучить дорожную обстановку. В сегодняшнем материале Пётр рассказывает, во сколько обойдётся автомобилисту проезд по трассе М4 «Дон», на каких участках следует опасаться заторов, а на каких — неровного покрытия.

До недавнего времени те, кто добирался до Крыма на автомобиле, были вынуждены переправляться из Краснодарского края на другой берег на пароме. Помимо того что для легкового авто с пассажирами это стоило порядка 2 тыс. рублей в один конец, так ещё и занимало много времени. Я ездил в Крым три года подряд, в 2014, 2015 и 2016 годах. Работа паромного сообщения с каждым годом улучшалась, но всё равно была далека от идеала.

Так, например, в 2014 году ожидание переправы превышало 40 часов, причём не было никакой инфраструктуры для столь массовой очереди. В 2015 году переправа заняла не более десяти часов, а в 2016-м — всего пару часов при условии покупки электронного билета на паром.

Однако даже два часа ожидания и неминуемо потраченные 4 тыс. рублей останавливали многих автотуристов на пути в Крым. Теперь полуостров соединит Крымский мост, и переправа будет осуществляться за 15 минут неспешного движения. Впрочем, до моста надо ещё добраться, и большинство жителей Центральной России выбирают для этого трассу М4 «Дон».

Выезжая на М4 из Москвы (или проезжая мимо столицы), автомобилист окажется на отличной дороге. Чтобы вы могли наглядно представить её качество, достаточно сказать, что можно поставить не очень полный стакан с кофе на торпеду и он не прольётся и не упадёт, если вы не будете делать резких манёвров.

© Пётр Шкуматов

Большинство автомобилистов на этих участках едут размеренно на круиз-контроле. Тех, кто держит разрешённые 90 км/ч, я встретил всего пару раз, в основном скорость на «круизе» — 105 км/ч.

На этих участках главное не заснуть, так как отличная дорога в сочетании с монотонной скоростью движения этому очень способствуют.

М4 — платная дорога, и проезд по ней обойдётся в 575 руб. за все участки, если попробовать проскочить ночью (с 00:00 до 07:00), и 890 руб., если ехать днём. Впрочем, для всех платных участков существует более-менее удобный объезд. Впрочем, он может обойтись дороже, чем поездка по платной магистрали.

Всё дело в переносных камерах фиксации нарушений, которых на объезде Богородицка, например, я насчитал как минимум пять. А сколько не заметил?

Все треноги стоят в сопровождении частных автомобилей, припаркованных в самых неожиданных местах на участках с дополнительным ограничением скорости. Напомню, что, замешкавшись и проехав такую камеру на скорости 62 км/ч при ограничении 40 км/ч (а таких участков на альтернативной дороге с десяток), вы получите штраф в 500 руб. (250 руб. со скидкой при оперативной оплате). Такие условия делают объезд платного участка практически бессмысленным.

На самом платном участке камеры фиксации нарушений тоже есть. Но все они предваряются крупными дорожными знаками с табличкой «Ведётся видеофиксация».

Таким образом, на опасном участке автомобилист легко сбросит скорость до разрешённой, даже если до этого превышал.

Кроме того, практически все современные мобильные приложения, сообщающие о камерах, точно знают места их установки на трассе М4 «Дон». Переносных комплексов на М4 я не заметил ни одного, хотя ещё пару лет назад их там стояли десятки. Такой подход к предупреждению нарушений является безусловным преимуществом трассы М4.

© Пётр Шкуматов

Единственным участком М4, которого не коснулась рука строителя, до сих пор остаётся отрезок Лосево — Павловск. Здесь на протяжении практически 50 км М4 превращается из трассы в заурядную дорожку из прошлого века с числом полос «одна плюс одна».

Традиционно в период летнего ажиотажа в Лосеве и частично в Павловске собираются гигантские пробки, где можно потерять до трёх часов. Несмотря на строительство обхода, в этом сезоне «Автодор» явно не успеет, поэтому отдыхающим рекомендую планировать дорогу таким образом, чтобы проехать Лосево ближе к ночи.

© Пётр Шкуматов

Проблемы с покрытием на М4 начинаются за 300 км до Ростова-на-Дону. Сразу после населённого пункта с говорящим названием Сохрановка асфальт становится неровным, местами появляются ямы. Скорость движения падает, фуры выезжают в левый ряд, так как покрытие там лучше.

Тем не менее ещё пока можно ехать 100—110 км/ч. Впрочем, не разгоняйтесь. Чем ближе к Ростову, тем больше проблем вы будете встречать.

Например, асфальт на мосту через Северский Донец в Каменске-Шахтинском фактически развалился, ехать там можно не более 10—20 км/ч. А дальше начинаются многочисленные ремонты с сужением проезжей части.

В многочасовую пробку у населённого пункта Пролетарка я попал даже поздно вечером. Там идёт реконструкция путепровода через железную дорогу, в связи с чем число полос уменьшено до одной в каждую сторону. Организация движения на этом участке оставляет желать лучшего, в результате чего скапливается огромная пробка. Я в ней стоял два часа — уверен, что если ремонт не будет завершён до начала отпускного сезона, то это не предел.

© Пётр Шкуматов

Далее вас ждёт последовательно ещё несколько участков, где идёт ремонт и сужена проезжая часть. Не буду расписывать их все, но суммарная потеря времени может составить до четырёх часов. Работы идут очень активно, в том числе и в тёмное время суток, но фронт работ настолько масштабен, что вряд ли их завершат за пару недель.

В качестве лайфхака рекомендую автомобилистам уходить с М4 в районе развязки на Михайловку в сторону города Шахты. Экономия времени может составить несколько часов. Однако на этой дороге установлено много камер фиксации нарушений, так что езжайте осторожнее.

После Ростова-на-Дону М4 принимает свой прежний вид, поэтому ехать можно комфортно и быстро. Всего дорога до Краснодара заняла у меня 17 часов.