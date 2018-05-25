Мост о двух концах. Кубань глазами крымчан • 183 • Аналитика







На днях с небольшим для себя удивлением обнаружил, что этот самый мост имеет два конца. Этот, который на материке, и тот, который в Крыму.





В принципе, это характерно для любого моста.



И такой же классикой является то, что вид с того конца может разительно отличаться от вида с этого. Надеюсь, это тоже понятно.



После открытия моста в обе стороны поехал поток автомашин. Это логично, ибо не надо стоять в очереди на паром, платить деньги (пока) и подвергаться процедуре то ли досмотра, то ли обыска на переправе. Экономия времени, нервов и денег налицо.



Поговорив с теми, кто реально проехал по мосту, я сделал весьма интересный вывод. Крымский мост – это реальная проблема.



Проблема не для тех, кто едет «туда». Проблема для тех, кто едет «оттуда». То есть для жителей Крыма в большей массе. Суть в том, что не только россияне, кого смущала переправа со всеми ее минусами, рванули «на посмотреть» в Крым. Крымчане в массовом порядке начали делать то же самое. То есть пересекать мост.



Вот тут и кроется не очень приятный факт. Что у нас на том конце моста? Нет, не Крым, смотрим из Крыма, потому – Кубань. И это весьма неудобный, но факт.



Что такого неудобного на Кубани?



Все просто. Краснодарский край легко и непринужденно войдет в десятку самых коррумпированных регионов, а то еще и за призовое место поборется (это тоже факт). Тем не менее, Кубань вполне себе, несмотря ни на что, можно назвать богатейшим местом России. Да, нефти и газа нет, Москва свое берет, чиновники тоже, и тем не менее. Жизнь в Краснодарском крае сравнивать с Крымом будет только самый закоренелый оптимист. Да и то на грани обвинения в предвзятости.



Инфраструктура, дороги и, главное, цены. Это составляющие того, что называется «социальным потрясением». Беседуя с крымчанами, понимаю: потрясло. Вспоминаю свои прошлогодние покатушки до Новороссийска, даже нам, жителям вот совсем не нищего Черноземья, иногда земноводное горло перетягивало.



Что говорить о более бедных регионах, не знаю.



Но смотрим на Кубань из Крыма. Благо теперь это сможет сделать каждый. И сделать соответствующие выводы тоже.



Скоро будет пять лет как… И все эти пять лет в деньгах Крыму никто не отказывал. Даже наоборот, переварить не могли все, что туда впихивали. А кроме денег, еще и технику, оборудование и прочее.



Пятый год Республика Крым находится в статусе «переходного периода». Весьма непонятный такой статус, поскольку куда переходит, и, самое главное, как – покрыто мраком.



Зато легко и непринужденно можно было оправдать все: немыслимые цены, убитую инфраструктуру, полное нежелание ее возрождать, разбитые и с трудом восстанавливаемые дороги. Конечно, блокада, санкции, отсутствие прямого пути. Нормальные оправдания.



Итак, прямой путь появился. Пока для автотранспорта, но, опять же, пока. То, что составы пойдут и по ж/д мосту, у меня как бы сомнений нет. Сомнения в том, что в Крыму что-то улучшится.



Конечно, крымским властям сегодня не позавидуешь. Четыре года полной расслабухи и откровенной беспредельной лени – за это рано или поздно придется отвечать. Перед Москвой, перед своими же, но придется.



Особенно теперь, когда вот он (рукой подать/через мост переехать) – пример, как можно жить.



Конечно, разница в цене за литр бензина в 3-4 рубля, ДТ до 6-ти, газа до 4-х рублей поразит любого крымчанина. На материке теперь очереди на АЗС, напоминающие те времена, когда перед пересечением российско-украинской границы надо было «под пробку» заливаться, поскольку на той стороне и дороже, и хуже.



Да и окружающий мир тоже удивляет. А едущих с российской стороны удивляет, чем там вообще власти почти 5 лет занимались? Любовь Ташкента к Вашингтону: стадия взаимной симпатии



Задание от моих знакомых из Крыма всем россиянам, кто через мост поедет в ближайшее время. Попробуйте посчитать количество туалетов на своей и крымской сторонах. В примостовой зоне. Будете удивлены.



И да, когда с моста съедете, то остановитесь и вдохните ароматы… В районе въездного знака «Керчь». Многое поймете.



Нет, понятно, что мост за ночь построили, какие там туалеты… Но ведь еще весной прошлого года, когда стройка шла вовсю, керченский мэр Сергей Бороздин рассказывал на камеры, что как только откроется мост, хлынет небывалый людской поток, и туристический сезон станет совсем другим.



Уже в этом году глава комитета по туризму Керчи рассказала журналистам о планах создать туристический сайт города, разместить на съездах с моста информационные стенды, снабжать приезжающих полиграфической продукцией.



Крымская печаль в реалиях. Мост готов, а туризм – нет. А зачем? И так все нормально, правда, господа?



Туристический сезон точно станет другим. Более вонючим. Не знаю, как там с билбордами, а построить хотя бы один туалет типа «сортир» на всех приезжающих в Керчь оказалось проблемой для властей.



Ну а сайт запилить – это вообще дело пары лет.



Наиболее обидно, потому что Керчь. Город, по славе и прошлому ну ничем не уступающий Севастополю. Просто об этом никто не знает. А уж чего-чего, а истории там более чем достаточно. Весь вопрос только в том, какое состояние у этой истории.



Печальный конец повествования. И ничего нового. Все то же самое. Единственное, что более-менее обнадеживает, так это то, что крымчане, «прозрев» на просторах Краснодарского края, начнут, может быть, спрашивать со своих депутатов и чиновников. А то и, глядишь, голосовать не по принципу «а больше не за кого».



А в целом напрашивается такой вот вывод: в Крыму есть что увидеть, но фактически крымчане не готовы это показать. А то, что могут увидеть гости из Крыма в материковой России, вряд ли придется им по вкусу. Однако, как стимулирующий пример – вполне возможно. Ну вот, история с досрочным открытием Крымского моста уже поутихла, даже соседи поуспокоились. Не так громко визжат, по крайней мере, хотя веселья еще их заявления нам доставят.На днях с небольшим для себя удивлением обнаружил, что этот самый мост имеет два конца. Этот, который на материке, и тот, который в Крыму.В принципе, это характерно для любого моста.И такой же классикой является то, что вид с того конца может разительно отличаться от вида с этого. Надеюсь, это тоже понятно.После открытия моста в обе стороны поехал поток автомашин. Это логично, ибо не надо стоять в очереди на паром, платить деньги (пока) и подвергаться процедуре то ли досмотра, то ли обыска на переправе. Экономия времени, нервов и денег налицо.Поговорив с теми, кто реально проехал по мосту, я сделал весьма интересный вывод. Крымский мост – это реальная проблема.Проблема не для тех, кто едет «туда». Проблема для тех, кто едет «оттуда». То есть для жителей Крыма в большей массе. Суть в том, что не только россияне, кого смущала переправа со всеми ее минусами, рванули «на посмотреть» в Крым. Крымчане в массовом порядке начали делать то же самое. То есть пересекать мост.Вот тут и кроется не очень приятный факт. Что у нас на том конце моста? Нет, не Крым, смотрим из Крыма, потому – Кубань. И это весьма неудобный, но факт.Что такого неудобного на Кубани?Все просто. Краснодарский край легко и непринужденно войдет в десятку самых коррумпированных регионов, а то еще и за призовое место поборется (это тоже факт). Тем не менее, Кубань вполне себе, несмотря ни на что, можно назвать богатейшим местом России. Да, нефти и газа нет, Москва свое берет, чиновники тоже, и тем не менее. Жизнь в Краснодарском крае сравнивать с Крымом будет только самый закоренелый оптимист. Да и то на грани обвинения в предвзятости.Инфраструктура, дороги и, главное, цены. Это составляющие того, что называется «социальным потрясением». Беседуя с крымчанами, понимаю: потрясло. Вспоминаю свои прошлогодние покатушки до Новороссийска, даже нам, жителям вот совсем не нищего Черноземья, иногда земноводное горло перетягивало.Что говорить о более бедных регионах, не знаю.Но смотрим на Кубань из Крыма. Благо теперь это сможет сделать каждый. И сделать соответствующие выводы тоже.Скоро будет пять лет как… И все эти пять лет в деньгах Крыму никто не отказывал. Даже наоборот, переварить не могли все, что туда впихивали. А кроме денег, еще и технику, оборудование и прочее.Пятый год Республика Крым находится в статусе «переходного периода». Весьма непонятный такой статус, поскольку куда переходит, и, самое главное, как – покрыто мраком.Зато легко и непринужденно можно было оправдать все: немыслимые цены, убитую инфраструктуру, полное нежелание ее возрождать, разбитые и с трудом восстанавливаемые дороги. Конечно, блокада, санкции, отсутствие прямого пути. Нормальные оправдания.Итак, прямой путь появился. Пока для автотранспорта, но, опять же, пока. То, что составы пойдут и по ж/д мосту, у меня как бы сомнений нет. Сомнения в том, что в Крыму что-то улучшится.Конечно, крымским властям сегодня не позавидуешь. Четыре года полной расслабухи и откровенной беспредельной лени – за это рано или поздно придется отвечать. Перед Москвой, перед своими же, но придется.Особенно теперь, когда вот он (рукой подать/через мост переехать) – пример, как можно жить.Конечно, разница в цене за литр бензина в 3-4 рубля, ДТ до 6-ти, газа до 4-х рублей поразит любого крымчанина. На материке теперь очереди на АЗС, напоминающие те времена, когда перед пересечением российско-украинской границы надо было «под пробку» заливаться, поскольку на той стороне и дороже, и хуже.Да и окружающий мир тоже удивляет. А едущих с российской стороны удивляет, чем там вообще власти почти 5 лет занимались?Задание от моих знакомых из Крыма всем россиянам, кто через мост поедет в ближайшее время. Попробуйте посчитать количество туалетов на своей и крымской сторонах. В примостовой зоне. Будете удивлены.И да, когда с моста съедете, то остановитесь и вдохните ароматы… В районе въездного знака «Керчь». Многое поймете.Нет, понятно, что мост за ночь построили, какие там туалеты… Но ведь еще весной прошлого года, когда стройка шла вовсю, керченский мэр Сергей Бороздин рассказывал на камеры, что как только откроется мост, хлынет небывалый людской поток, и туристический сезон станет совсем другим.Уже в этом году глава комитета по туризму Керчи рассказала журналистам о планах создать туристический сайт города, разместить на съездах с моста информационные стенды, снабжать приезжающих полиграфической продукцией.Крымская печаль в реалиях. Мост готов, а туризм – нет. А зачем? И так все нормально, правда, господа?Туристический сезон точно станет другим. Более вонючим. Не знаю, как там с билбордами, а построить хотя бы один туалет типа «сортир» на всех приезжающих в Керчь оказалось проблемой для властей.Ну а сайт запилить – это вообще дело пары лет.Наиболее обидно, потому что Керчь. Город, по славе и прошлому ну ничем не уступающий Севастополю. Просто об этом никто не знает. А уж чего-чего, а истории там более чем достаточно. Весь вопрос только в том, какое состояние у этой истории.Печальный конец повествования. И ничего нового. Все то же самое. Единственное, что более-менее обнадеживает, так это то, что крымчане, «прозрев» на просторах Краснодарского края, начнут, может быть, спрашивать со своих депутатов и чиновников. А то и, глядишь, голосовать не по принципу «а больше не за кого».А в целом напрашивается такой вот вывод: в Крыму есть что увидеть, но фактически крымчане не готовы это показать. А то, что могут увидеть гости из Крыма в материковой России, вряд ли придется им по вкусу. Однако, как стимулирующий пример – вполне возможно. Автор: Роман Скоморохов Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники Загрузка... 183 Источник Похожие новости Кинозал. Танк, дизельпанк и дорога ярости Бизнесу обещают не преследование, а защиту от санкций От монет до гильз: хобби, ведущее в историю

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