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Мособлдума закроет осеннюю сессию 16 декабря

15 декабря 2020, 01:05  •  64 • Политика
Московская областная дума закроет осеннюю сессию 16 декабря. Об этом сообщили в понедельник, 14 декабря, в пресс-центре регионального парламента.
«При этом также вплоть до последних чисел месяца запланирован ряд важных мероприятий профильных комитетов парламента», — цитирует председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова агентство городских новостей «Москва».
Председатель рассказал про основные законопроекты, которые будут рассмотрены в Мособлдуме на последнем заседании года.
По его словам, будут внесены изменения в закон «О потребительской корзине в Московской области» — поменяется методика расчета прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). Также депутаты рассмотрят законопроект об установлении новых правил обращения со строительным мусором. Кроме этого, комитет лесного хозяйства Московской области расскажет об итогах лесовосстановления в Подмосковье в 2020 году.
«Сразу по завершении новогодних каникул депутаты вернутся к активной работе, и думой уже подготовлен план работы на I квартал 2021 года», — заключил Брынцалов.
Также председатель Мособлдумы рассказал, что в начале следующего года губернатор Московской области Андрей Воробьев представит отчет о результатах деятельности областного правительства за 2020 год, пишет РИАМО.
Ранее, 19 ноября, сообщалось, что в Московской области в 2021 году прожиточный минимум для пенсионеров планируется увеличить и установить на уровне 10 648 рублей с учетом социальных доплат. Соответствующий законопроект приняли депутаты областной думы.

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