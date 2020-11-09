Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Указ Путина по Донбассу взбесил власти Украины
Русская разведка сделала заявление о происхождении COVID-19
"С большим перевесом!" В США огласили, кто победил на президентских вы...
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил"...
Главная / Политика

Москву ждут новые ограничения после признания ошибок Собянина. Прогноз Баширова

09 ноября 2020, 02:30  •  109 • Политика
Политолог Марат Баширов заявил, что Москву ждут новые ограничения. В то же время ранее мэр Москвы Сергей Собянин фактически признал ошибки в связи с переводом детей на дистанционное обучение - ситуация с заболеваемостью в школах лишь усугубилась.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об обострении ситуации с COVID-19 в школах, фактически признав провал "удалёнки". По словам чиновника, несмотря на то, что школьники несколько недель сидели дома, стабилизации уровня заболеваемости не произошло.
В этом же интервью глава столичной администрации пообещал, что пока более жёсткие ограничения в Москве вводить не собираются. Он объяснил это тем, что система здравоохранения на данный момент справляется с ситуацией. Однако это заявление Собянина поспешил опровергнуть политолог Марат Баширов в личном Telegram-канале "Политджойстик". Спикер настаивает:
На следующей неделе в Москве будет ужесточение мер против пандемии COVID-19. Кто не успел в кафе насидеться, сегодня ещё есть возможность.
В данной ситуации остаётся только дождаться обозначенного периода и проверить всё самим. Пока же вынуждены констатировать: эксперимент с "дистанционкой" Собянина провалился, и это вынужден признать даже мэр.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



109
Источник
Похожие новости
08 ноября 2020, 21:00
Победа Байдена началась с оскорбления половины Америки: Трамп готовит ответ
08 ноября 2020, 22:50
"Город Шуша в Карабахе перешёл под контроль Азербайджана": Алиев выдал сенсацию и... попался
09 ноября 2020, 00:40
"Такое не покажут на телеканалах США": Сторонники Байдена перешли все рамки приличия
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - WarGonzo
09 ноября 2020, 00:40
Вооружённые протесты запланированы в 60 городах США. Сторонников Трампа провоцируют активисты BLM
09 ноября 2020, 02:30
Москву ждут новые ограничения после признания ошибок Собянина. Прогноз Баширова
Новости партнеров
 
Выбор дня
09 ноября 2020, 00:40
В "одной из самых развитых демократий мира" могут провести "ужасающий ...
09 ноября 2020, 00:40
"Такое не покажут на телеканалах США": Сторонники Байдена перешли все рамки...
09 ноября 2020, 02:30
ВС Азербайджана отступают после авиакатастрофы. В Шуше "реальное месиво" - ...
09 ноября 2020, 00:40
Вооружённые протесты запланированы в 60 городах США. Сторонников Трампа провоцируют а...
09 ноября 2020, 00:40
Безусловный базовый доход для европейцев - утопия или антиутопия?
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 ноября 2020, 05:00
Турки лишили власти министра обороны Азербайджана - WarGonzo
04 ноября 2020, 08:40
Катасонов назвал виновного в крахе рубля: "Без стеснения могу сказать…"
08 ноября 2020, 14:35
Трамп не проиграл? Исход президентских выборов в США неожиданно "слил" Twitter
03 ноября 2020, 13:25
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
06 ноября 2020, 00:15
После попытки выгнать всех русских из Степанакерта началась бомбёжка
06 ноября 2020, 15:50
Русская разведка сделала заявление о происхождении COVID-19
08 ноября 2020, 12:45
Адвокат Трампа парой фраз сбил пафос с победителя, но Европа рукоплещет: "Байден наш!"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.