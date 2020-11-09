Москву ждут новые ограничения после признания ошибок Собянина. Прогноз Баширова

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об обострении ситуации с COVID-19 в школах, фактически признав провал "удалёнки". По словам чиновника, несмотря на то, что школьники несколько недель сидели дома, стабилизации уровня заболеваемости не произошло.

В этом же интервью глава столичной администрации пообещал, что пока более жёсткие ограничения в Москве вводить не собираются. Он объяснил это тем, что система здравоохранения на данный момент справляется с ситуацией. Однако это заявление Собянина поспешил опровергнуть политолог Марат Баширов в личном Telegram-канале "Политджойстик". Спикер настаивает:

На следующей неделе в Москве будет ужесточение мер против пандемии COVID-19. Кто не успел в кафе насидеться, сегодня ещё есть возможность.

В данной ситуации остаётся только дождаться обозначенного периода и проверить всё самим. Пока же вынуждены констатировать: эксперимент с "дистанционкой" Собянина провалился, и это вынужден признать даже мэр.