Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Записки киевлянки: Бандеру по телеку назвали нацистом? Да вы шо! И проспект его ...
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шп...
США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу
Чьи надписи на куполе рейхстага? Опозорившихся чиновников США ткнули носом в оче...
Главная / Политика

Москву расстроили материалы западных СМИ о коронавирусе в России

14 мая 2020, 19:55  •  151 • Политика
Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Власти РФ настаивают на недостоверности статей о смертности от COVID-19 в нашей стране
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин обсудил с главредом Financial Times ситуацию вокруг публикации о количестве погибших от коронавируса в России. По его словам, в Москве были удивлены и расстроены этими материалами.
Глава дипмиссии отметил, что в нашей стране высоко ценят FT "как таковую" и статьи, которые появляются в издании.
"Но материал о том, как в России борются с коронавирусом, нас крайне удивил и расстроил, поскольку в нем совершенно неправильно поданы усилия правительства по борьбе с коронавирусом и совершенно искажена статистика", – цитирует Келина телеграм-канал "Говорит Москва".
Также в посольстве сообщили, что письмо министерства иностранных дел России с требованием опровергнуть опубликованную статистику по COVID-19 в России передано главреду Financial Times.
Кроме того, в дело вступил Роскомнадзор, который совместно с представителями других "заинтересованных органов" госвласти приступил к изучению публикаций в New York Times и Financial Times о коронавирусе в РФ. Речь идет и статьях "A Coronavirus Mystery Explained: Moscow Has 1,700 Extra Deaths" ("Объяснена загадка коронавируса: в Москве на 1,7 тыс. смертельных случаев больше") и "Russia’s Covid death toll could be 70 per cent higher than official figure" ("Число умерших от COVID россиян может быть на 70% выше официальных показателей"), пишет РИА "Новости".
Напомним, накануне директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова заявила, что в ведомстве подготовлены ряд писем в связи с публикациями FT и The New York Times о якобы занижении данных о смертности от коронавируса в России. Они направлены в ООН, ОБСЕ, ЮНЕСКО с тем, чтобы там обратили внимание на факт "инфодемии" в этих статьях, как пример искаженной информации об эпидемии.
Кроме того, МИД подготовил два письма и для вышеозначенных СМИ с требованием опровержения данных материалов.
Между тем, ранее сегодня в американском медиахолдинге New York Times уже объявили, что уверены в "точности" своей публикации, которая якобы была основана на статистике, опубликованной "официальным государственным ведомством", а также на основе интервью "с экспертами государственных институтов".
"Никакие факты, приведенные в нашей статье, не оспариваются", – приводит слова вице-президента компании по коммуникациям Дэниель Роудс "Радио Sputnik".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



151
Источник
Похожие новости
14 мая 2020, 02:55
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шпрот - политолог
14 мая 2020, 00:55
США метили в Кадырова, но промахнулись. Теперь страшно должно быть всему Западу
14 мая 2020, 00:55
Козак из Берлина отчитался о переговорах по Донбассу
14 мая 2020, 08:55
"Мурашки по шкуре": Украинцы расплакались, увидев журавлей 9 Мая над памятником героям-ольшанцам
14 мая 2020, 17:55
Теперь официально: "Гражданская жена Путина" претендует на место в Госдуме
14 мая 2020, 02:55
"Первый день не было вообще никаких симптомов": У Пескова обнаружили двустороннюю пневмонию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 мая 2020, 23:55
Усик дал достойны ответ селюку-«майданщику» из Шапитовки
10 мая 2020, 14:20
На украинском ТВ «декоммунизировали» Парад Победы: журналисты решили продемонстрировать «идиотизм дебильных законов»
12 мая 2020, 08:55
Германия взбунтовалась против ЕС: Причину "скандала в европейском семействе" назвал Мартынов
14 мая 2020, 02:55
"Россия совершила большое чудо": Латвия вынуждена отдать свой рынок шпрот - политолог
10 мая 2020, 10:28
Подобного никогда не было в истории. Какой сценарий сейчас реализуется. Валентин Катасонов
10 мая 2020, 08:56
Америка назвала "настоящего" победителя во Второй мировой войне
11 мая 2020, 08:55
Сатановский ответил на истерику поляков: "Странные люди... Библии они не читали, что ли?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.