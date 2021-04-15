Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Россия отказала Украине
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славян...
Зачем США гонит корабли в Чёрное море: Баранец выдал неприятное для Украины объя...
Главная / Политика

Москву пугают реальными издержками: США готовят санкции против суверенного долга

15 апреля 2021, 09:10  •  60 • Политика
Новые санкции США, по информации источников The New York Times, будут направлены против суверенного долга России. Как предполагается, это может обернуться для Москвы реальными издержками.
"Администрация (президента США Джо) Байдена собирается объявить в четверг о ряде долгожданных мер против России", - сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
В частности, новые рестрикции включают в себя "далеко идущие финансовые санкции за взлом государственных и частных сетей и ряд других видов деятельности".
Планируется не только высылка дипломатов, как это было сделано несколько лет назад. СМИ, со ссылкой на информированные источники, сообщает о том, что на этот раз санкции направлены против суверенного долга России. Ожидается, что данные рестрикции будут серьёзнее предыдущих и "обернутся для Москвы реальными издержками".
"Санкции будут среди того, что помощники президента Байдена называют "видимыми и невидимыми" шагами в ответ на взлом, известный как SolarWinds", - сообщает издание.
Издание Wall Street Journal, со ссылкой на два источника информации, уточняет, что данная мера "расширит существующие запреты на торговлю банками США государственными долговыми обязательствами России".
"Этот приказ запрещает финансовым учреждениям США покупать новые облигации напрямую у Центрального банка, Министерства финансов и крупного государственного Фонда благосостояния страны (ФНБ - ред.) после 14 июня", - говорится в публикации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



60
Источник
Похожие новости
15 апреля 2021, 05:30
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
15 апреля 2021, 00:00
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра Шойгу
15 апреля 2021, 00:00
Зачем Байдену разговор с Путиным: Сценарий "обострение в Донбассе" раскрыл политолог Брутер
15 апреля 2021, 01:50
Британский ветеран предупредил о военном ударе США по русским
15 апреля 2021, 00:00
Путин спас США от уничтожения: Сатановский о судьбоносной встрече
15 апреля 2021, 01:50
Встреча с Байденом станет наградой для Путина за Донбасс: Немец поделился странными предположениями
Новости партнеров
 
Выбор дня
15 апреля 2021, 05:30
Что на самом деле испугало Байдена: военную хитрость русских раскрыл Яков Кедми
15 апреля 2021, 00:00
"Ой, чё деется!" США развернули свои корабли в Чёрном море. Хватило манёвра...
15 апреля 2021, 00:00
Предательство в Суэцком канале: Кто на самом деле спас мир, рискуя жизнью
15 апреля 2021, 00:00
Зачем Байдену разговор с Путиным: Сценарий "обострение в Донбассе" раскрыл ...
15 апреля 2021, 01:50
Британский ветеран предупредил о военном ударе США по русским
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 апреля 2021, 02:50
Военкор предупредил о нападении ВСУ: "Гори всё синим пламенем!"
09 апреля 2021, 07:25
США перебрасывают в Украину оперативно-тактические ракетные комплексы
13 апреля 2021, 15:55
Украинский морпех Вадим Сухаревский первым открыл огонь по мирным людям в Славянске
10 апреля 2021, 19:10
Британцы предостерегли Запад: "Нам стоит помнить, что Путин сказал с самого начала"
11 апреля 2021, 09:50
"Это невозможно": кто захватил власть под боком у России
13 апреля 2021, 02:10
Зеленский потребовал от Байдена "ответить за слова"
14 апреля 2021, 12:05
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.