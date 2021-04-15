Москву пугают реальными издержками: США готовят санкции против суверенного долга

Новые санкции США, по информации источников The New York Times, будут направлены против суверенного долга России. Как предполагается, это может обернуться для Москвы реальными издержками.

"Администрация (президента США Джо) Байдена собирается объявить в четверг о ряде долгожданных мер против России", - сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

В частности, новые рестрикции включают в себя "далеко идущие финансовые санкции за взлом государственных и частных сетей и ряд других видов деятельности".

Планируется не только высылка дипломатов, как это было сделано несколько лет назад. СМИ, со ссылкой на информированные источники, сообщает о том, что на этот раз санкции направлены против суверенного долга России. Ожидается, что данные рестрикции будут серьёзнее предыдущих и "обернутся для Москвы реальными издержками".

"Санкции будут среди того, что помощники президента Байдена называют "видимыми и невидимыми" шагами в ответ на взлом, известный как SolarWinds", - сообщает издание.

Издание Wall Street Journal, со ссылкой на два источника информации, уточняет, что данная мера "расширит существующие запреты на торговлю банками США государственными долговыми обязательствами России".