Москву призвали громко ответить на планы Киева создать гетто для россиян

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Реакция властей РФ должна быть публичной и не терпящей никаких интерпретаций

Россия должна встать на защиту прав своих граждан на Украине в случае реализации планов Киева о насильственном переселении с Донбасса. Об этом заявил сегодня глава международного комитета Совфеда Константин Косачев, комментируя информацию с берегов Днепра о внесении в парламент соборной соответствующего законопроекта.

"Я считаю, что наша общественная политическая реакция на эту задумку, на это начинание сейчас должна быть исчерпывающе громкой", – цитирует РИА "Новости" сенатора.

По его мнению, реакция РФ должна быть публичной и не терпящей никаких интерпретаций, чтобы в Киеве полностью осознавали все последствия для взаимоотношений между нашими странами.

Косачев подчеркнул, что Москва не оставит в беде россиян и не даст их в обиду в любом случае и где бы они не находились.

Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк в прожектах постмайданных деятелей увидел признаки наступающих событий в Незалежной, аналогичных германским в 30-х годах прошлого века, когда нацистская власть готовилась к этническим чисткам. По его словам, такие планы киевского режима являются "прямой угрозой геноцида россиянам и всему русскоговорящему населению" на Украине. В данной инициативе есть все признаки грядущего наступления ВСУ на Донбасс, полагает Железняк.

Накануне законопроект, авторами которого стали премьер-министр соборной Денис Шмыль и еще девять украинских парламентариев, подверг жесткой критике лидер ЛДПР Владимир Жириновский, назвав его фашистским. Он удивился, что до сих пор нет никакой реакции со стороны старших партнеров Украины – Евросоюза.

Напомним, согласно документу, власти Незалежной в "особый период" и в случае военных действий намерены насильно переселять – интернировать – граждан "страны-агрессора" в спецлагеря, дабы уберечь державу от неугодных элементов. При этом отменяется право граждан на выезд на Родину.

В потенциальные гетто могут угодить как россияне, так и венгры, поляки, румыны... Но прежде всего, именно граждане РФ, с учетом того, что киевский режим строит планы по штурму Донбасса и "возвращению" Крыма. Возможно, власти боятся не столько за нацбезопасность соборной, сколько думают, как больше и под каким предлогом кучно собрать заложников на обмен.

