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Москву превратили в магнит для мигрантов. Что делать?
27 сентября 2021, 21:35 • 85 • Политика
В Подмосковье люди готовы выйти на бунт из-за "духовно-просветительского центра" для мусульман. "Нужно, чтобы они домой возвращались, в первую очередь", - указал политолог Семён Уралов.
Администрация подмосковного Ступина выделила мусульманам здание под "духовно-просветительский центр", однако местные жители уверены, что там будет мечеть, и готовы выходить на бунт. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог и шеф-редактор проекта "Однако. Евразия" Семён Уралов.
Прежде всего эксперт отметил, что вопрос на самом деле двоякий. С одной стороны, нет ничего удивительного в том, что мусульмане используют лоббистские инструменты, чтобы продвигать свои интересы. Но с другой стороны, Москву превратили в место, куда все ломятся, и из-за этого возникают подобные ситуации.
- сказал Семён Уралов в интервью Царьграду.
Он пояснил, что если бы власти действительно занялись вопросом мигрантов, то быстро бы выяснилось, что они не нужны. Потому что, если начать брать обязательства перед мигрантом и создавать ему нормальные условия труда, то его цена на рынке будет такая же, как цена "немигранта".
- подчеркнул Семён Уралов.
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