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Москву превратили в магнит для мигрантов. Что делать?

27 сентября 2021, 21:35  •  85 • Политика
В Подмосковье люди готовы выйти на бунт из-за "духовно-просветительского центра" для мусульман. "Нужно, чтобы они домой возвращались, в первую очередь", - указал политолог Семён Уралов.
Администрация подмосковного Ступина выделила мусульманам здание под "духовно-просветительский центр", однако местные жители уверены, что там будет мечеть, и готовы выходить на бунт. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог и шеф-редактор проекта "Однако. Евразия" Семён Уралов.
Прежде всего эксперт отметил, что вопрос на самом деле двоякий. С одной стороны, нет ничего удивительного в том, что мусульмане используют лоббистские инструменты, чтобы продвигать свои интересы. Но с другой стороны, Москву превратили в место, куда все ломятся, и из-за этого возникают подобные ситуации.
Человек ищет, где лучше. И поэтому пенять можно только на себя. Ну, то есть это ж мы построили такую систему власти, что все ломятся в Москву,
- сказал Семён Уралов в интервью Царьграду.
Он пояснил, что если бы власти действительно занялись вопросом мигрантов, то быстро бы выяснилось, что они не нужны. Потому что, если начать брать обязательства перед мигрантом и создавать ему нормальные условия труда, то его цена на рынке будет такая же, как цена "немигранта".
Поэтому давно надо, уж если говорить на уровне правильной политики, то мы же не против мечетей. Просто должно быть больше там, где живёт больше этих людей… Поэтому нужно, чтобы они домой возвращались, в первую очередь,
- подчеркнул Семён Уралов.

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