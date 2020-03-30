Москву - на карантин с одобрения Путина: Песков подтвердил

Мэр Москвы Сергей Собянин, как подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, действительно согласовывал с Владимиром Путиным меры по предупреждению распространения коронавируса в столице.

Он отметил также, что "любой глава региона России" в схожих условиях координирует свою работу с федеральными властями и с президентом страны.

Кроме того, представитель Кремля напомнил и о том, что столичный начальник также возглавляет одно из подразделений главного штаба по борьбе с коронавирусом "и осуществляет межрегиональную координацию".

К слову, после Москвы и Подмосковья в жёсткий карантин ушли ещё несколько регионов: Вологодская, Калининградская и Мурманская области. А ранее о запрете на въезд в Чечню сообщил и её глава Рамзан Кадыров.