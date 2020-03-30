|
Москву - на карантин с одобрения Путина: Песков подтвердил
30 марта 2020, 20:35 • 35 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что мэр столицы согласовал с Владимиром Путиным меры по предупреждению распространения коронавируса в Москве. А соответственно, и введение карантина тоже произошло с одобрения главы государства.
Мэр Москвы Сергей Собянин, как подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, действительно согласовывал с Владимиром Путиным меры по предупреждению распространения коронавируса в столице.
Он отметил также, что "любой глава региона России" в схожих условиях координирует свою работу с федеральными властями и с президентом страны.
Кроме того, представитель Кремля напомнил и о том, что столичный начальник также возглавляет одно из подразделений главного штаба по борьбе с коронавирусом "и осуществляет межрегиональную координацию".
К слову, после Москвы и Подмосковья в жёсткий карантин ушли ещё несколько регионов: Вологодская, Калининградская и Мурманская области. А ранее о запрете на въезд в Чечню сообщил и её глава Рамзан Кадыров.
35
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 марта 2020, 20:35
|
25 марта 2020, 01:35
|
25 марта 2020, 09:35
|
30 марта 2020, 13:35
|
26 марта 2020, 22:00
|
28 марта 2020, 02:35
|
25 марта 2020, 19:35