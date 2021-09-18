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Москвичи поделились своим опытом онлайн-голосования

18 сентября 2021, 17:35  •  81 • Политика
Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press
Удаленное голосование оказалось очень удобно для всех, кто сейчас находится не в городе
Москвичи, которые находятся не в родном городе, продолжают голосовать на выборах депутатов Госдумы удаленно. Так, о своем опыте участия в онлайн-голосовании рассказали москвич Владислав Лазыкин, который работает в охотничьем хозяйстве в Тверской области, фельдъегерь Сергей Данилов, находящийся в рейсе, и работающий в настоящее время в Женеве сотрудник международной компании Андрей Свечников.
"Работаю в охотничьем хозяйстве "Корожечна" Тверской области, сам прописан в Москве, не так часто могу посещать свой любимый город. Поэтому выбрал электронное голосование",
– рассказал Лазыкин, слова которого приводит АГН "Москва".
Он добавил, что ему было интересно попробовать новый формат выборов и лично узнать, как работает система. "Поэтому я, не задумываясь и не сомневаясь, решил голосовать электронно", – объясняет мужчина.
О своем опыте удаленного голосования поведал и еще один москвич – Сергей Данилов. "Я искренне расстроился, когда узнал, что не смогу проголосовать, но появилась возможность сделать это удаленно. Поэтому находясь в рейсе на технической остановке и с устойчивой мобильной связью решил сделать свой выбор", – рассказал в интервью "Москве 24" работающий фельдъегерем Данилов.
Москвич, специалист в области телекоммуникаций Андрей Свечников, который работает в международной организации в Женеве, также воспользовался возможностью проголосовать онлайн на выборах депутатов Государственной думы.
"В настоящее время я работаю в международной организации, которая находится в Женеве. <…> Месяц назад я зарегистрировался на сайте mos.ru, удобно, без проблем, и вот сегодня наконец-то буду голосовать",
– сказал Андрей Свечников, добавив, что раньше голосовать ему было труднее и не так удобно.
Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Для участия в электронном голосовании зарегистрировались более 2 млн москвичей. В столице проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября на портале mos.ru.

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