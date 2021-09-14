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Москвичи подали на онлайн-выборы в Госдуму 2,3 миллиона заявок

14 сентября 2021, 16:25  •  24 • Политика
Фото: www.mos.ru
Об успешной регистрации жителям столицы сообщают по смс
Всего несколько дней отделяют жителей России от важного события – с 17-го по 19 сентября пройдут выборы в Государственную думу. Известно, что на сегодняшний день уже более 2,3 миллиона жителей российской столицы изъявили желание поучаствовать в электронном голосовании.
Такую возможность москвичам предоставили в рамках сервиса интернет-ресурса mos.ru. Также подать заявку об участии в дистанционном голосовании можно было на портале госуслуг. В данный момент профильные эксперты подсчитывают число участников, а также проводят тщательную проверку всех заявлений.
Известно, что каждая заявка досконально проверяется специалистами российского Центризбиркома, а также другими профильными ведомствами. В первую очередь, эксперты проверяют, имеет ли право участвовать в выборах человек, изъявивший желание проголосовать в дистанционном формате. Такие меры направлены на борьбу с фальсификациями.
Москвичи получают оповещение в виде смс в случае изменения статуса их заявки. Также за день до проведения выборов все участники получат информацию о том, могут ли они отдать свой голос в онлайн-режиме. Такие избиратели уже не смогут получить бумажный бюллетень на участках.
Голосование в дистанционном формате стартует в 8 утра 17 сентября и продлится до 8 вечера 19 сентября. Отдать свой голос можно в личном кабинете на сайте mos.ru. Для этого необходимо зайти на портал, посвященный дистанционному голосованию. Во время процедуры нужно будет указать код подтверждения из смс.
Все проголосовавшие в дистанционном формате получат возможность выиграть приз. В призовом фонде: квартира в столице, легковая машина, а также сертификаты на призовые баллы.

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