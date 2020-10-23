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Москвичей предупредили о "странных" СМС о COVID и дали номер горячей линии

23 октября 2020, 06:05  •  23 • Политика
Жителям Москвы могут прийти три типа СМС-сообщений, информирующих о заражении COVID-19 или контакте с заражёнными. "При возникновении вопросов можно обратиться по телефону горячей линии", - сообщает оперштаб.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 предупредил жителей Москвы о том, что им могут прийти три типа особых СМС-сообщений, а также рассказал, как на них реагировать и что делать в случае ошибки. Речь идёт о новой мере, направленной на сдерживание распространения болезни.
Первый тип СМС может прийти тем, кто контактировал с больным COVID-19. Это значит, что номер указал сам заразившийся коронавирусом. Либо это мог сделать работодатель или представитель высшего учебного заведения, уточняет оперштаб.
Второй тип СМС может прийти родителям, чьи дети заразились COVID-19. Подробности о состоянии своего ребёнка можно уточнить в электронной медицинской карте или обратиться в городскую поликлинику по месту прикрепления.
Третий тип СМС также предназначен для родителей несовершеннолетних. Речь идёт о сообщении, в котором говорится, что ребёнок проживает по одному адресу с заражённым коронавирусом. Это означает, что вернуться в школу ребёнок может только со справкой из поликлиники о состоянии его здоровья, а если он не проживает по данному адресу - с официальным заявлением родителя или законного представителя.
В каждом из случаев ошибка возможна, только если при заполнении сведений о себе заболевший указал неверные данные. При возникновении вопросов можно обратиться по телефону горячей линии: 8 (495) 870 45 09, - гласит сообщение в Telegram-канале оперштаба.

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