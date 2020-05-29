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Москвичам предложили "подышать через день"

29 мая 2020, 13:55  •  13 • Политика
Юморист Максим Галкин создал пародию на то, как мэр Москвы Сергей Собянин обсуждает с президентом России Владимиром Путиным прогулочный режим. По итогам обсуждения стороны решают назвать документ "графиком, чтобы свободно подышать через день".
Напомним, с 1 июня москвичам разрешили выходить на улицу, но при соблюдении особого экспериментального графика - определённые дома будут выходить по определённым дням. Кроме того, при выходе из дома ношение маски будет обязательным.
Юморист Максим Галкин, очевидно, не смог пройти мимо этой темы, вызвавшей широкое обсуждение в соцсетях, и создал пародию на то, как мэр Москвы Сергей Собянин обсуждает с президентом России Владимиром Путиным прогулочный режим для жителей столицы. Видео выложено в Instagram артиста.
В ролике персонажи Галкина обсуждают, как установить график прогулок. Перед "Путиным" лежит листок бумаги и ручка, а "Собянин" излагает фантастическую схему прогулок.
"Каждый гражданин в условиях ослабления карантина, выйдя на прогулку, должен пройти строго 50 метров от дома в направлении северного полюса в поисках прогулочно-парковой зоны, - рассуждает юморист. - Если такая не обнаружена, допускается ещё 30 метров движения в противоположную сторону".
По результатам обсуждения "в верхах" оба персонажа приходят к выводу, что это можно назвать "График, чтобы свободно подышать через день".
К слову, юморист не в первый раз шутит на тему политики и ранее удостоился колкого замечания от главы государства, назвавшего Галкина "человеком, у которого нет ни одной должности".

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