Москвич встал на колени перед мигрантом, борясь с унижением: "Migrants lives matter"

Московский активист Александр Андрианов провёл в Новопушкинском сквере символическую акцию. По крайней мере, сам Андрианов чувствует символизм. В чём суть акции? Александр Андрианов преклонил колено перед мигрантом из Средней Азии и почистил ему кроссовки.

Подобная символическая акция совпала и с объявлением Андриановым о создании движения Migrants lives matter. Активист считает, что новая структура поможет отстаивать интересы мигрантов, живущих в России, вероятно, преимущественно в Москве.

Андрианов полагает, что "мы совсем не задумываемся о людях, которые живут рядом с нами". Он настаивает, что некие "мы" ещё и "унижаем их, относимся как к людям второго сорта". Кого именно Андрианов подразумевает под "мы", неясно. Активист отмечает, что мигрантов "изводят постоянными проверками", а также "кидают на деньги". Кроме того, он пишет, что они "обитают в каких-то грязных бараках", и добавляет, что условия проживания там антисанитарные. Что мешает мигрантам сделать даже бараки более чистыми, Андрианов не уточняет. Зато призывает, что нам "не надо делить людей на русских, узбеков, американцев, японцев", поскольку "есть жители планеты Земля".

Как будет работать движение Migrants lives matter, пока также остаётся неясным.