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Москве указали на самое опасное в казахских протестах: "Майдан почти в чистом виде"

04 января 2022, 22:30  •  230 • Политика
Эксперты в Сети указывают, что протесты в Казахстане могут повлечь за собой развитие ситуации по украинскому сценарию. А потому России и русским следует быть настороже.
Эксперты оценили, чем может аукнуться хаотичная ситуация, наблюдаемая ныне в Казахстане. Сейчас в Мангистауской области продолжаются протесты из-за цен на сжиженный газ. Несмотря на то что власти призывали демонстрантов успокоиться, а также анонсировали снижение стоимости топлива, митинги продолжаются. По сведениям очевидцев, в города Актау и Жанаозен перебрасывают силовиков.
Самое опасное, отмечает автор телеграм-канала "Старше Эдды", что в этом конфликте могут пострадать и русскоязычные жители Казахстана.
"На ситуацию в Казахстане в случае усиления протестов можно было бы смотреть с интересом, если бы не огромное количество русских и русскоязычных, до сих пор проживающих в этой центральноазиатской республике. Мы все помним, чем закончилась ситуация на Украине, начинавшаяся под экономическим требованиями, но очень скоро перешедшая в фазу межнационального противостояния", - подчеркивает обозреватель.
Он напомнил, что на Украине трагедия в Одессе также не была прогнозируема в момент первых политических потрясений в Киеве.
"Было бы хорошо, если Москва предупредит обе стороны конфликта, что попытки нападения на русских будут трактоваться как прямое нападение на Россию, со всеми вытекающими", - добавляет блогер.
То, что казахстанская ситуация напоминает майдан, отмечает и Дмитрий Евстафьев. В своём канале "Профессор смотрит в мiръ. Авторский анонимный канал Дмитрия Евстафьева" он указывает, что местные власти пожинают плоды того, что посеяли.
"Ну да, майдан там почти в чистом виде. Но, согласитесь, местное руководство к нему не просто шло, бежало. Неслось. Считая себя дюже умным, способным перехитрить всех. От нас до китайцев. Скажу так - все, кто играет в русофобию, оказываются в лучшем случае в Ростове. А в худшем..." - добавляет он.
В свою очередь военкор Александр Коц не исключил, что власти республики могут обратиться за помощью к России.
"Интересно, Токаев обращение к Путину с просьбой ввести войска будет на латинице писать или всё-таки по старинке?" - язвительно добавил журналист.
Подробнее о том, что сейчас происходит в Казахстане, читайте в специальном разделе на Царьграде, а также в текстовой трансляции.

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