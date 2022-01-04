Москве указали на самое опасное в казахских протестах: "Майдан почти в чистом виде"

Эксперты в Сети указывают, что протесты в Казахстане могут повлечь за собой развитие ситуации по украинскому сценарию. А потому России и русским следует быть настороже.

Эксперты оценили, чем может аукнуться хаотичная ситуация, наблюдаемая ныне в Казахстане. Сейчас в Мангистауской области продолжаются протесты из-за цен на сжиженный газ. Несмотря на то что власти призывали демонстрантов успокоиться, а также анонсировали снижение стоимости топлива, митинги продолжаются. По сведениям очевидцев, в города Актау и Жанаозен перебрасывают силовиков.

Самое опасное, отмечает автор телеграм-канала "Старше Эдды", что в этом конфликте могут пострадать и русскоязычные жители Казахстана.

"На ситуацию в Казахстане в случае усиления протестов можно было бы смотреть с интересом, если бы не огромное количество русских и русскоязычных, до сих пор проживающих в этой центральноазиатской республике. Мы все помним, чем закончилась ситуация на Украине, начинавшаяся под экономическим требованиями, но очень скоро перешедшая в фазу межнационального противостояния", - подчеркивает обозреватель.

Он напомнил, что на Украине трагедия в Одессе также не была прогнозируема в момент первых политических потрясений в Киеве.

"Было бы хорошо, если Москва предупредит обе стороны конфликта, что попытки нападения на русских будут трактоваться как прямое нападение на Россию, со всеми вытекающими", - добавляет блогер.

То, что казахстанская ситуация напоминает майдан, отмечает и Дмитрий Евстафьев. В своём канале "Профессор смотрит в мiръ. Авторский анонимный канал Дмитрия Евстафьева" он указывает, что местные власти пожинают плоды того, что посеяли.

"Ну да, майдан там почти в чистом виде. Но, согласитесь, местное руководство к нему не просто шло, бежало. Неслось. Считая себя дюже умным, способным перехитрить всех. От нас до китайцев. Скажу так - все, кто играет в русофобию, оказываются в лучшем случае в Ростове. А в худшем..." - добавляет он.

В свою очередь военкор Александр Коц не исключил, что власти республики могут обратиться за помощью к России.

"Интересно, Токаев обращение к Путину с просьбой ввести войска будет на латинице писать или всё-таки по старинке?" - язвительно добавил журналист.

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