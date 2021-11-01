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Москве рекомендовали не обращать внимания на "разочарования" Байдена
01 ноября 2021, 14:10 • 45 • Политика
Слова американского лидера не означают конфронтации с РФ и КНР в вопросе изменения климата
Лидерам России и Китая не стоит реагировать на заявления президента США Джо Байдена по поводу их отсутствия на климатическом саммите G20 в Риме, достаточно ответить конкретными делами. Так считает гендиректор Российского Совета по международным делам Андрей Кортунов.
Накануне глава Белого дома, выступая на форуме "Двадцатки", несколько раз упомянул о своем "разочаровании" коллегами из РФ и КНР. В том числе его огорчило всего лишь виртуальное присутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина на мероприятии.
По мнению Кортунова, решение российского и китайского лидеров не лететь в Италию, а выступить перед участниками по видеосвязи объясняется просто: они "не ожидали каких-то прорывов на этой встрече", пишет РИА "Новости". Что качается слов Байдена, то они прозвучали "достаточно мягко", это не было обвинением.
"На это внимания обращать не стоит",
– убежден политолог. Другое дело, что и от России, и от Китая ждут решений по поводу климата. Поэтому после заседаний в Риме на уровне G20 и в Глазго на уровне ООН Москве и Пекину следует объявить о своих конкретных планах по энергетическому переходу, считает Кортунов.
Саммит G20 по климату прошел в минувшие выходные в Италии. Россию представлял глава МИД Сергей Лавров. Президент Владимир Путин выступил по видеосвязи. В понедельник, 1 ноября, в шотландском Глазго открылся саммит конференции ООН по климату. Лидеры РФ и КНР туда также не поехали, хотя Си Цзиньпин и направил участникам письменное приветствие.
Кстати, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган тоже отсутствует в Глазго: изначально он планировал принять личное участие в мероприятии, но после встречи в Риме передумал и полетел домой.
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