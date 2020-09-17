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Москве предложили отозвать признание Россией независимости Украины

17 сентября 2020, 18:25  •  293 • Политика
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
С радикальной идеей выступил известный российский журналист
России следовало бы признать независимость народных республик Донбасса, отозвать признание независимости Украины, а затем присоединить ДНР и ЛНР к Союзному государству. Такую точку зрения высказал телеведущий Владимир Киселев в эфире своего интернет-канала.
Он считает, что у нашего руководства нет идеологии и, следовательно, ясной политики по отношению к нынешнему киевскому режиму, который все делает, чтобы население Донбасса страдало.
"Я бы уже давно признал ДНР и ЛНР. И потом их интегрировал в Союзное государство. При этом я признал бы ДНР и ЛНР и отозвал признание киевского нацистского режима. И признал бы еще ДНР и ЛНР в границах не только Донецкой и Луганской областей, как они были в советское время, но еще бы до Приднестровья", – цитирует "ПолитНавигатор" Соловьева.
Напомним, накануне снова безрезультатно закончились очередное заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе. Всю вину за это российская сторона возложила на киевских делегатов. По словам полпред РФ Бориса Грызлова, представители Незалежной отказываются "от любого повышения открытости работы контактной группы", передает РИА "Новости". В то же время, участники переговоров со стороны ДНР и ЛНР предлагают все заседания фиксировать на видео и аудиоаппаратуру.
Зато сегодня глава украинской делегации Леонид Кравчук рассказывал, как "заставил" извиниться Грызлова, назвавшего республики Донбасса "ОРДЛО, потому что это территория, которая принадлежит ОРДЛО". На это первый президент Украины указал россиянину, что "это украинская территория", признанная, в том числе, и Россией. Принес ли извинения Грызлов, пан Кравчук не уточнил. По его словам, наш полпред "вынужден был сказать, что он имел в виду, что это территория, неконтролируемая Украиной".

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