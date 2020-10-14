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Москве посоветовали не унижаться перед Европой

14 октября 2020, 20:20  •  152 • Политика
Фото: Gunter Lenz/imageBROKER.com/www.globallookpress.com
Очередной санкционный выпад Запада стоит проигнорировать, уверен эксперт
Профессор кафедры нацбезопасности академии МИД РФ Иван Сурма заявил, что российской стороне лучше отказаться от зеркального ответа в вопросе с так называемым "списком Навального".
По мнению эксперта, Москве не стоит опускаться до такого низкого уровня. При этом Сурма считает, что РФ в принципе и не собирается вводить ответные персональные ограничения.
"Это вымученное дело, из пальца оно", – заметил в интервью изданию НСН специалист.
Профессор напомнил слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что вся эта история была проектом ряда европейских держав. Так что играть в те же игры, что и Запад – вводить ответные санкции и прочее – это несерьезно. По мнению Ивана Сурмы, уж если реагировать на очередные антироссийские действия, то делать это "по существу".
Профессор также обратил внимание, что в список попали госслужащие среднего уровня, так что вряд ли "список Навального" станет причиной каких-то контрмер со стороны России.
Напомним, Европейский союз пока официально не публиковал перечень лиц, которые будут "наказаны" из-за ситуации вокруг якобы отравленного оппозиционера Алексея Навального. Однако в СМИ уже просочились фамилии предполагаемых фигурантов черного листа.

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