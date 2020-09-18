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Москве подсказали эффективный ответ на помощь Вашингтона террористам в Крыму
18 сентября 2020, 17:20 • 26 • Политика
Реагировать нужно быстро и жестко
Россия должна дать США эффективный, но неожиданный ответ на их поддержку украинских диверсантов в Крыму. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев.
"В ответ на введение санкционного режима в 2014 году, Россия совершенно неожиданно объявилась в Сирии",
– напомнил Соловьев. Аналогичная реакция должна последовать и сейчас. Но только если информация, обнародованная американским каналом NBC News, подтвердится.
Ранее журналисты США сообщили со ссылкой на представителя Пентагона, что Вашингтон снабжает оружием украинских борцов с Россией в Крыму.
"NBC News не самый достоверный источник. Но мы давно знаем, что американцы работают с украинскими вояками",
– отметил Соловьев в комментарии "Взгляду".
Российские дипломаты уже потребовали от американских властей пояснить распространенные журналистами сведения.
Как стало недавно известно, операцию по вербовке задержанных в Минске 33 россиян, проводили сотрудники СБУ, но курировали ее в США.
В январе 2020 г. российские спецслужбы обнаружили в Крыму тайник, в котором хранилось большое количество взрывчатки и детонаторов.
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