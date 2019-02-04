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Москва жестко ответит на захват храмов на Украине: Эксперт напомнил Киеву предупреждение Путина

04 февраля 2019, 07:54  •  160 • Политика
Российский политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш уверен, что Москва жестко ответит на захват раскольниками храмов на Украине. Эксперт напомнил Киеву о предупреждении президента РФ Владимира Путина, которое тот сделал на днях, и отметил, что российский лидер слов на ветер не бросает.
Ранее президент России Владимир Путин во время своей речи на торжественном мероприятии, посвященном десятилетию Поместного собора Русской Православной Церкви и интронизации Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, подчеркнул, что власти нашей страны с большим уважением относятся к церковной жизни. Кроме того, глава государства также указал на недопустимость вмешательства в духовную жизнь людей.
"Мы уважали и будем уважать независимость церковной жизни, тем более - в соседней суверенной стране", - отметил президент РФ.
Тогда же Владимир Путин сделал Киеву предупреждение:
"Тем не менее оставляем за собою право делать все для защиты прав человека, в том числе и на свободу вероисповедания".
Как считает российский политолог, доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш, Москва жестко ответит на захват раскольниками храмов на Украине. Эксперт напомнил Киеву, что российский лидер никогда не бросает слова на ветер. Поэтому, как обращает внимание политолог, к любому его предупреждению необходимо относиться серьезно.
Как сообщает издание Politexpert, Путин редко делает кому-либо предупреждение. И фактически всегда имеет на это основания.
Напомним, на Украине местные власти усугубляют религиозный раскол, активно поддерживая раскольников, добившись от Константинополя томоса. При этом всячески ущемляются права каноничной Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата). Вплоть до того, что храмы насильно отбираются сторонниками лжецеркви, происходят нападение на священнослужителей канонической Церкви, вызов их на допросы в СБУ.

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