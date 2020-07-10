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Москва жестко ответила Киеву на претензии по использованию Крымского моста

10 июля 2020, 22:00  •  91 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
РФ несмотря на санкции продолжит развивать российский полуостров
Претензии Украины в отношении работы Крымского моста никак не повлияют на планы России по развитию Крыма. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на заявления МИД РФ.
На Смоленской площади подчеркнули, что Крым и Севастополь являются суверенной территорией Российско Федерации, поэтому ее развитие будет продолжаться и дальше в интересах крымчан.
"Какие-либо заявления из-за рубежа не могут повлиять на этот процесс", – цитирует агентство наше дипведомство.
Таков был ответ Москвы на очередную жалобу Киева по поводу строительства транспортного перехода через Керченский пролив, связавшего полуостров с материковой частью России, а также запуск по его железнодорожной части грузовых составов. Напомним, это событие случилось 30 июня 2020 года.
Свой плач Ярославны изобразила с неделю назад первый заместитель МИД Украины Эминэ Джапарова. Она пригрозила РоссииМеждународным трибуналом по морскому праву, который ужерассматривает "большое дело против" Москвы, новыми санкциями и нотами протеста, сообщал "Укринформ".
Также из-за российских товарняков не удержались от критики и американские друзья современной Незалежной. Дипмиссия США в Киеве разразилась целым твитом в соцсети, который набрал аж 117 "сердечек".

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