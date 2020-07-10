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Москва заявила о новом проекте резолюции СБ ООН по Сирии

10 июля 2020, 14:00  •  59 • Политика
Москва подготовила новый проект резолюции СБ ООН по Сирии. Об этом сообщил заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в своём Twitter-аккаунте.
По словам Полянского, новый проект позволит "осуществлять трансграничную поставку гуманитарной помощи в Идлиб… через контрольно-пропускной пункт Баб эль-Хава". Срок предлагается установить один год.
Накануне Совбез ООН не поддержал проект резолюции России по Сирии.
"Не набрала необходимого количества голосов", - заявил председательствующий в совете постпред ФРГ Кристоф Хойсген.
Отметим, что проект резолюции России предполагал, что будет оставлен только один погранпереход на сирийской границе для доставки гуманитарной помощи.
"За резолюцию проголосовали четыре члена Совбеза, против - семь, воздержались четыре", - сообщил Хойсген, отметив, что резолюция не была принята из-за недостаточного количества голосов.
Для её принятия необходимы были девять голосов из пятнадцати.

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