Москва запретила въезд на территорию РФ враждебно настроенным гражданам Литвы

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Москва вынуждена ввести запрет на въезд на территорию РФ ряду наиболее враждебно настроенных граждан Литвы, а также предупреждает Вильнюс, что "стоп-лист" остается открытым. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении российского дипведомства.

"В ответ на принятие Вильнюсом аналога американского "закона Магнитского" были вынуждены ввести запрет на въезд в Россию наиболее враждебно настроенным гражданам Литвы из числа местных политиков, депутатов и политологов, - отметили в министерстве. - Предупреждаем, что российский "стоп-лист" остается открытым, и в случае продолжения провокационной линии Вильнюса в него в любой момент могут быть внесены новые персоналии".

"Как известно, не в правилах российской стороны оставаться в долгу у партнеров в связи с их провокационными действиями", - подчеркнули на Смоленской площади.

Литовский аналог "закона Магнитского" принят Сеймом (парламентом) Литвы 16 ноября 2017 года. Этот акт дополнил литовский закон о правовом положении иностранцев статьей, запрещающей на пять лет въезд в Литву лицам, которые, по мнению Вильнюса, совершили в других государствах тяжкие или особо тяжкие преступления против личности, в результате чего были нарушены общепринятые права человека и свободы, а также лицам, совершившим коррупционные преступления или преступные действия по отмыванию денег. В итоге Сейм включил в этот список 44 человека.