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Москва запретила партнерам передавать информацию Вашингтону
23 ноября 2020, 16:40 • 213 • Политика
Нарушителей Договора по открытому небу ждет жесткий ответ РФ
Страны, которые будут передавать США информацию о России, полученную в результате мониторинга по Договору по открытому небу (ДОН), будут считаться нарушителями этого соглашения. Ответ Москвы последует жесткий. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене Константин Гаврилов в понедельник, 23 ноября.
Ранее США вышли из международного договора, позволяющего полеты над территориями стран-участниц для отслеживания военной активности. При этом американцы потребовали от партнеров по НАТО передавать им данные о России, которые те получат во время патрулирования в рамках ДОН. Российским же самолетам европейцы должны отказывать в полетах над американскими объектами на территории их стран.
В МИД РФ расценивают это как грубейшее нарушение международного договора и призывают участников не идти на поводу у США.
"Рассчитываем на добрую волю" (участников ДОН – прим.ред.), – отметил Гаврилов в эфире "Россия 24". В Москве считают, что европейцы должны быть особенно особенно заинтересованы в сохранении договора, и предупреждают, что "жесткие ответные меры" в случае нарушения положений ДОН не заставят себя ждать.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США фактически уничтожили международный Договор по открытому небу, выйдя из него в одностороннем порядке.
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