Москва запретила партнерам передавать информацию Вашингтону

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Нарушителей Договора по открытому небу ждет жесткий ответ РФ

Страны, которые будут передавать США информацию о России, полученную в результате мониторинга по Договору по открытому небу (ДОН), будут считаться нарушителями этого соглашения. Ответ Москвы последует жесткий. Об этом заявил глава российской делегации на переговорах по вопросам военной безопасности в Вене Константин Гаврилов в понедельник, 23 ноября.

Ранее США вышли из международного договора, позволяющего полеты над территориями стран-участниц для отслеживания военной активности. При этом американцы потребовали от партнеров по НАТО передавать им данные о России, которые те получат во время патрулирования в рамках ДОН. Российским же самолетам европейцы должны отказывать в полетах над американскими объектами на территории их стран.

В МИД РФ расценивают это как грубейшее нарушение международного договора и призывают участников не идти на поводу у США.

"Рассчитываем на добрую волю" (участников ДОН – прим.ред.), – отметил Гаврилов в эфире "Россия 24". В Москве считают, что европейцы должны быть особенно особенно заинтересованы в сохранении договора, и предупреждают, что "жесткие ответные меры" в случае нарушения положений ДОН не заставят себя ждать.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что США фактически уничтожили международный Договор по открытому небу, выйдя из него в одностороннем порядке.