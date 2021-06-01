Москва заплатила Лукашенко за уход – СМИ

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Маневрировать между РФ и Западом белорусский лидер больше не сможет

Политическое будущее президента Белоруссии Александра Лукашенко предрешено. Последние события с самолетом Ryanair вызвали в Европе еще более негативную реакцию, чем подавление протестов в республике после выборов. Кремль же только заработает у Запада очки, если подтолкнет процесс смены власти в Минске. Так оценивает ситуацию польский эксперт по восточноевропейским делам Марек Будзиш.

Польский специалист обратил внимание, что после жесткой реакции стран ЕС на принудительную посадку самолета Александр Лукашенко прилетел к президенту РФ Владимиру Путину в Сочи. Встреча длилась два дня, причем в первый день лидеры разговаривали больше пяти часов. Подробности переговоров не известны, но объявлено о перечислении Белоруссии второго транша кредита, о котором Путин и Лукашенко договорились прошлой осенью, указывает эксперт.

"Россия очень расчетливо поддерживает белорусский режим дополнительными денежными вливаниями",

– пояснил Будзиш в эфире Польского радио. Он напомнил, что первый транш Минск получил осенью – после этого в Белоруссии началась работа над конституционной реформой. Теперь 500 млн долларов Москва перечисляет, вероятно, в обмен на обещание Лукашенко эту реформу реализовать. По факту, это знаменует собой ослабление позиций нынешнего лидера республики и его грядущий уход с поста.

При этом уровень изоляции, которой подверглась Белоруссия после инцидента с самолетом, лишает Лукашенко пространства для маневра. Москве же эти изменения на руку: она может привести к власти в Белоруссии своего кандидата, Запад же ей за это еще и похлопает, считает польский эксперт.

Ранее политологи не раз отмечали попытки Минска лавировать между Москвой и Западом в поисках наибольшей выгоды для себя. Столь ненадежный партнер вызывал недовольство России.