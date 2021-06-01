Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин спутал планы Запада одним предложением Лукашенко
Кедми о болезненном уроке Путина: Байден всё правильно понял
Бабченко вновь "отправили" на тот свет: "Это невыносимо!"
Немцы против Украины: "Крымский мост реально существует"
Главная / Политика

Москва заплатила Лукашенко за уход – СМИ

01 июня 2021, 11:35  •  205 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Маневрировать между РФ и Западом белорусский лидер больше не сможет
Политическое будущее президента Белоруссии Александра Лукашенко предрешено. Последние события с самолетом Ryanair вызвали в Европе еще более негативную реакцию, чем подавление протестов в республике после выборов. Кремль же только заработает у Запада очки, если подтолкнет процесс смены власти в Минске. Так оценивает ситуацию польский эксперт по восточноевропейским делам Марек Будзиш.
Польский специалист обратил внимание, что после жесткой реакции стран ЕС на принудительную посадку самолета Александр Лукашенко прилетел к президенту РФ Владимиру Путину в Сочи. Встреча длилась два дня, причем в первый день лидеры разговаривали больше пяти часов. Подробности переговоров не известны, но объявлено о перечислении Белоруссии второго транша кредита, о котором Путин и Лукашенко договорились прошлой осенью, указывает эксперт.
"Россия очень расчетливо поддерживает белорусский режим дополнительными денежными вливаниями",
– пояснил Будзиш в эфире Польского радио. Он напомнил, что первый транш Минск получил осенью – после этого в Белоруссии началась работа над конституционной реформой. Теперь 500 млн долларов Москва перечисляет, вероятно, в обмен на обещание Лукашенко эту реформу реализовать. По факту, это знаменует собой ослабление позиций нынешнего лидера республики и его грядущий уход с поста.
При этом уровень изоляции, которой подверглась Белоруссия после инцидента с самолетом, лишает Лукашенко пространства для маневра. Москве же эти изменения на руку: она может привести к власти в Белоруссии своего кандидата, Запад же ей за это еще и похлопает, считает польский эксперт.
Ранее политологи не раз отмечали попытки Минска лавировать между Москвой и Западом в поисках наибольшей выгоды для себя. Столь ненадежный партнер вызывал недовольство России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



205
Источник
Похожие новости
01 июня 2021, 02:25
Кедми о беде Запада: "Осталась только дама со сковородкой, остальных уже жарят"
01 июня 2021, 06:05
"Украинцев пытались сломать": Эксперт назвал политику Киева неестественной
01 июня 2021, 00:35
Захарова вернула Чехии упрёк по Венской конвенции
01 июня 2021, 06:05
Медведев не стал стесняться в выражениях, говоря о политике Запада: "Оборзели"
01 июня 2021, 09:45
Нет - и точка: Вучич закрыл вопрос с Россией
01 июня 2021, 00:35
От "новых побед" до полного краха: Политолог о призыве Волкова жертвовать деньги в ФБК*
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
26 мая 2021, 15:20
"Когда кончилась изолента": В США поставили условие русским после Женевы
26 мая 2021, 03:25
"Начнёшь говорить - бойкот": Макаревичу раскрыли глаза на "изменчивый мир"
29 мая 2021, 00:10
Переговоры Путина и Лукашенко завершились на шестом часу
30 мая 2021, 20:10
"Мы будем убивать ваших детей"
27 мая 2021, 10:35
Симоньян раскрыла секретный план США: "Должны были погибнуть десятки миллионов"
27 мая 2021, 00:30
Главу МИД Германии возмутило "неприемлемое" решение Москвы
28 мая 2021, 07:40
На Украине в растерянности: решают, к какой «банде» примкнуть
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.