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Москва заинтересована в замене Лукашенко - экс-президент Польши
02 сентября 2020, 18:10 • 76 • Политика
В Варшаве уловили сигнал от Путина
Российское руководство не представляет себе будущего без подконтрольной Белоруссии, но военный сценарий не в приоритете Кремля. Об этом заявил экс-президент Польши Александр Квасьневский.
В отличие от многих западных политиков, он не увидел угрозы в сообщении президента РФ Владимира Путина о том, что в России сформированы резервные подразделения для отправки в Белоруссию при необходимости. Хотя юридически Москва может перебросить в Минск войска, она постарается этого избежать.
"Лучшим решением и лучшим сценарием была бы – но не под воздействием протестов, конечно, – стабилизация ситуации и замена Лукашенко. Лукашенко не его герой, он не лучший друг Путина", – убежден Квасьневский.
По его мнению, для лидера РФ главное сейчас – удержать Белоруссию в зоне влияния, предпочтительнее, под руководством нового президента, передает ВВС. И второй важный момент – не дать белорусам показать населению России как гражданское общество может влиять на события в стране.
"Эта белорусская ситуация для него (Путина – прим. ред.) по-настоящему опасна", – указывает Квасьневский
В то же время, оценивая ситуацию и сигналы, которые поступают из Москвы, польский политик уверен, что Россия будет искать максимально мягкий выход из белорусского кризиса. Поэтому именно с Путиным западные лидеры должны согласовывать свои шаги в данном направлении.
Ранее бежавший в США чиновник из окружения Путина раскрыл тайный план Кремля в отношении Белоруссии.
Протесты в Белоруссии начались после выборов президента 9 августа. Страны ЕС результаты выборов не признали. Некоторые европейские страны ввели санкции против Александра Лукашенко и его команды.
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