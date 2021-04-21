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Москва задумалась о разрыве с Анкарой из-за турецких беспилотников для Киева

21 апреля 2021, 17:20  •  264 • Политика
Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Российская сторона может прекратить свое взаимодействие с турками в конкретных отраслях ВПК
Москва может прекратить сотрудничать с Анкарой в некоторых программах военно-технической сферы, если Турция начнет продавать свои боевые беспилотники Украине. Об этом сегодня сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов в комментарии "Интерфаксу".
Член правительства страны подчеркнул, что Москва примет решение о заморозке взаимодействия с турками по тем или иным направлениям отдельно "в каждом конкретном случае".
Ранее в апреле стало известно, что киевский режим договорился с Анкарой о закупке партии беспилотных летательных аппаратов "Байрактар ТБ2". На эту новость жестко отреагировал глава МИД РФ Сергей Лавров, который уже предостерег турецкую сторону и иные государства от накачки милитаристских настроений Незалежной.
В ответ министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу попытался оправдаться, пояснив, что данная сделка не направлена против России. Анкара, указал он, готова продавать свои БПЛА и Москве, если та захочет.

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