Москва выступает за возобновление встреч глав генштабов арктических стран

По его словам, формат ежегодных встреч начальников генштабов был эффективным механизмом укрепления доверия и безопасности в Арктике, однако проведение таких мероприятий было приостановлено по инициативе западных стран в 2014 году.

"Для того чтобы Арктика и впредь оставалась зоной низкой напряженности, такой канал взаимодействия хорошо было бы возобновить", - сказал Аверьянов.

По его словам, сегодня на площадке Арктического совета (в него входят восемь государств региона и ряд организаций) "фактически не обсуждаются военно-политические вопросы". При этом в целом, как отметил Аверьянов, "Арктика сегодня - это территория низкой политической напряженности и хороший пример успешного многостороннего сотрудничества". Как отметил первый замсекретаря Совбеза РФ, стремление участников Арктического совета к конструктивному диалогу подтверждается тем, что "на фоне сложной международной обстановки на сегодняшний день ни один из восьмидесяти проектов [Арктического] совета не был свернут".

Международная встреча по Арктике

Комментируя предстоящую 30 сентября - 2 октября VIII Международную встречу высоких представителей государств - членов Арктического совета, стран-наблюдателей и научной общественности, Аверьянов отметил, что это одна из важных многосторонних площадок, посвященных проблемам региона, в работе которой неизменно участвую представители всех арктических стран. Кроме того, интерес к этому мероприятию проявляют и внерегиональные государства - Китай, Индия, Сингапур, Южная Корея, Франция, Италия, Япония и Германия. "Все это говорит о заинтересованности зарубежных партнеров в неполитизированном обсуждении проблем региона, без решения которых невозможно бережно использовать его богатства. Именно такие проблемы мы выносим на повестку дня. Обсуждаем налаживание политического взаимодействия в Арктике, совершенствование международно-правовых норм, развитие транспортной инфраструктуры, реализацию энергетических проектов, научно-техническое обеспечение освоения полярных широт, защиту экосистем и сохранение традиционных укладов коренных народов Севера", - рассказал представитель Совбеза РФ.

По его словам, у этого мероприятия, организуемого Совбезом РФ, есть и задача показать участникам конференции уникальные уголки российского севера. Так, в 2016 году конференция проходила на борту атомного ледокола на Северном морском пути, в 2017 году - на Ямале. В этом году, как напомнил Аверьянов, международная встреча состоится на борту теплохода, который проследует из Санкт-Петербурга на остров Валаам. "Ее участники познакомятся с историей и памятниками Карелии и Ленинградской области, а также красотой Ладожского озера. Уверен, что это станет приятным дополнением к плодотворной и оживленной дискуссии в ходе самого форума", - сказал Аверьянов.

Взаимодействие России и США по Арктике

Взаимодействие России и США по теме Арктики является плодотворным и может послужить развитию сотрудничества двух стран и по другим направлениям, отметил Аверьянов.

"Да, такой диалог [по арктической тематике между РФ и США] ведется, и, хотя широкой общественности о нем известно не так много, как о нашем взаимодействии по другим темам, наши контакты по вопросам Арктики носят вполне конструктивный и плодотворный характер", - сказал Аверьянов, отметив, что арктические вопросы, в частности, регулярно затрагиваются и в российско-американских контактах по линии советов безопасности.

Как следствие, продолжил первый замсекретаря Совбеза РФ, Москве и Вашингтону "уже удалось создать в регионе достаточно солидную основу для взаимодействия", ведется также успешная работа над совершенствованием договорно-правовой базы в сфере безопасности судоходства, рыболовства и научного сотрудничества.

"В целом мы убеждены в том, что развитие российско-американского диалога по актуальным вопросам арктической повестки дня не только будет способствовать укреплению безопасности в регионе, но и может заложить основы для дальнейшего сотрудничества Москвы и Вашингтона на других направлениях. Следует отметить, американцы от такого диалога не отказываются. В частности, представители США регулярно принимают участие в работе международных встреч, проводимых под эгидой Совета безопасности России", - сказал Аверьянов.

Участники Арктического совета

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств, наиболее авторитетный орган по международному взаимодействию в Арктике. Ее членами являются Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Кроме того, статус постоянных участников совета имеют организации коренных народов Севера, а статус наблюдателей - 13 государств (Великобритания, Германия, Индия, Испания, Италия, Китай, Республика Корея, Нидерланды, Польша, Сингапур, Франция, Швейцария и Япония), 12 неправительственных и 13 международных организаций.

Арктический совет действует с 1996 года, главные направления его работы - защита окружающей среды, сохранение биоразнообразия, включая морское, разработка мер по поиску и спасению в Арктике, всесторонняя поддержка развития коренных народов региона. Штаб-квартира организации находится в Тромсё (Норвегия).