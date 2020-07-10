Москва вышла из "Минска-2" и никому не говорит: Киев нашёл способ подставить и себя, и Донбасс

С заявлением о том, что Россия планирует выйти из вторых Минских соглашений, выступил полпред Украины при международных организациях в Вене Евгений Цымбалюк. По его словам, накануне представитель России в Трёхсторонней контактной группе Борис Грызлов заявил, что на территории Донбасса фактически образовалось два независимых государства. Речь идёт о ДНР и ЛНР, которые имеют собственное правительство, законодательство и армию.

Цымбалюк же трактовал слова Грызлова как попытку Москвы выйти из "Минска-2", в котором ДНР и ЛНР признаются территориями Украины.

Это заявление господина Грызлова означает, что Россия намерена выйти из Минских соглашений, так? Или она планирует признать эти оккупированные районы? - цитирует его "Интерфакс-Украина".

Полпред Украины также заявил, что Киев готов говорить с населением Донбасса только в том случае, если у местных жителей нет российских паспортов.

Отметим, что Украина с момента подписания "Минска-2" в 2015 году не выполнила ни одного из взятых на себя обязательств. С тех пор Киев регулярно поднимает вопрос о пересмотре документа или его отмене. В частности, украинская сторона отказывается предоставлять Донбассу особый статус и проводить там местные выборы, пока не получит контроль над участком границы с Россией, хотя это противоречит Минским соглашениям, где прописана чёткая последовательность действий.