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Москва вынудит Лукашенко признать Крым российским

23 октября 2020, 00:35  •  46 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Бацька пойдет на ряд уступок Кремлю ради сохранения своих бизнес-интересов
Несмотря на обещания президента Белоруссии Александра Лукашенко не держаться "посиневшими пальцами" за власть, которой он уже "наелся", бацька уходить явно никуда не собирается. Кресло главы государства, кроме прочего, его еще притягивает экономическими интересами Семьи и ближайшего окружения. Такую точку зрения на происходящее сейчас в Республике высказал политолог Сергей Марцелев.
Он полагает, что Александр Григорьевич ради сохранения своей власти сделал Москве ряд предложений, от которых невозможно отказаться – президент мог пообещать Кремлю уступки, которые существенно ограничат независимость Белоруссии. И это уже видно на примере того, как радикально изменилась риторика Минска в адрес РФ, отметил эксперт. Снова в тренде заявления о внешней угрозе со стороны Запада.
По словам специалиста, Россия и Белоруссия будут ежемесячно проводить совместные военные учения, возможно, Москва расширит свое вооруженное присутствие на территории Республики, что усугубит отношения с Польшей и Литвой.
Минск лишится самостоятельной внешней политики, даже, скорее всего, будет свернут пекинский вектор, предполагает Марцелев. Ну, и вишенка на союзническом торте – крымская тематика.
"Возможно, последует признание Крыма российской территорией (отрицание этого факта в РФ является уголовным преступлением) и российских протекторатов на постсоветском пространстве", – цитирует эксперта издание "Белорусский партизан".
Кроме того, Москва может заставить Минск принять в качестве единого платежного средства российский рубль. Также для РФ важна унификация налогообложения.
Эксперт подчеркнул, что в нынешние времена для аннексии совсем не обязательно применять войска и присоединять территории. Формально государство может сохранить правосубъектность, не входя в состав империи всеми своими регионами. Однако сути это не меняет.
Лукашенко, который регулярно называет себя "гарантом независимости" и говорит об этом на каждом массовом выступлении, сейчас "близок к тому, чтобы стать ее могильщиком", – резюмировал Марцелев.
Ранее сегодня бацька в ходе встречи в Минске с главой Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным признался, что ситуация с Союзным государством сложилась непростая. Помимо этого, он объявил, что у России и Белоруссии в том "бешенном мире" не так много друзей.

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