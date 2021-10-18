Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня&q...
Визит Нуланд в Россию превратился в анекдот: "Недорого отдаю Украину"
"Русские, уезжайте к себе в Россию". В Узбекистане пытаются замять ска...
Главком ВСУ задумал перекроить границы Украины. Нардеп не удержался: "Ясно,...
Главная / Политика

Москва выдвинула НАТО условия для возобновления диалога с Россией

18 октября 2021, 21:45  •  131 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Альянса призвали выработать меры по деэскалации и снизить с обеих сторон военную активность у границ РФ и блока
Диалог Москвы с Североатлантическим блоком будет затруднителен до тех пор, пока НАТО не прекратит попыток сдерживать Россию. Об этом заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов.
Он напомнил, что альянс регулярно наращивает военный потенциал и активизирует свои действия у рубежей РФ. Между тем, подчеркнул Белоусов, в настоящее время востребованы "шаги по улучшению обстановки, а также фокус на добросовестное выполнение существующих договоренностей, включая Венский документ".
По словам нашего дипломата, сейчас "полезны дополнительные добровольные меры транспарентности".
"Предлагаем договориться о мерах деэскалации, включая взаимное снижение военной активности вдоль границы России и стран НАТО, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности", – цитирует РИА "Новости" представителя российской делегации при ООН.
Ранее сегодня Москва ответила на натовский демарш 6 октября, когда альянс принял решение о высылке восьми сотрудников миссии РФ при блоке якобы за враждебную деятельность, а также сокращении численности российских сотрудников до десяти человек. Глава МИД России Сергей Лавров объявил о полном прекращении контактов Москвы и НАТО. Отныне представителям западного военного клуба министр посоветовал вести общение через посла РФ в Бельгии.
В свою очередь, бывший представитель нашей страны при альянсе, а руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заметил, что вся ответственность за ухудшение и разрыв отношений между НАТО и Россией лежит на тысячи "подхрюкивающих бюрократах" объединения.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





131
Источник
Похожие новости
18 октября 2021, 00:10
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
18 октября 2021, 06:00
"Заложник Зеленского": Президент Украины готов ставить условия Москве
18 октября 2021, 13:35
Кто бросит вызов Путину? Стал известен "коронованный" претендент в президенты России
18 октября 2021, 11:50
В Кремле прочертили для НАТО "красную линию": "Наихудший сценарий"
18 октября 2021, 17:40
Признанная "национальной угрозой" школьница из Луганска обратилась к Зеленскому
18 октября 2021, 00:10
"Евросоюза не стало с марта 2020-го": Интеллектуал объяснил подтекст "нового мира"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 октября 2021, 00:25
В Болгарии предложили решить газовый кризис с помощью Крыма: Способ состоит из двух шагов
18 октября 2021, 00:10
Русским открыто грозят войной? Подношение японцев уже сказало всё
14 октября 2021, 01:05
Захарова намекнула, о чём с Нуланд разговаривали в Москве за закрытыми дверями
12 октября 2021, 03:35
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" об Украине и "Северном потоке – 2"
16 октября 2021, 16:05
Захарова без прикрас высказалась о визите Нуланд в Москву: "Извините меня"
14 октября 2021, 01:05
"Будем не против полного присоединения": Латышские читатели попросили взять страну в состав России
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.