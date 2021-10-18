Москва выдвинула НАТО условия для возобновления диалога с Россией

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Альянса призвали выработать меры по деэскалации и снизить с обеих сторон военную активность у границ РФ и блока

Диалог Москвы с Североатлантическим блоком будет затруднителен до тех пор, пока НАТО не прекратит попыток сдерживать Россию. Об этом заявил замглавы российской делегации в Первом комитете Генассамблеи ООН Андрей Белоусов.

Он напомнил, что альянс регулярно наращивает военный потенциал и активизирует свои действия у рубежей РФ. Между тем, подчеркнул Белоусов, в настоящее время востребованы "шаги по улучшению обстановки, а также фокус на добросовестное выполнение существующих договоренностей, включая Венский документ".

По словам нашего дипломата, сейчас "полезны дополнительные добровольные меры транспарентности".

"Предлагаем договориться о мерах деэскалации, включая взаимное снижение военной активности вдоль границы России и стран НАТО, о совершенствовании механизмов предотвращения инцидентов и опасной военной деятельности", – цитирует РИА "Новости" представителя российской делегации при ООН.

Ранее сегодня Москва ответила на натовский демарш 6 октября, когда альянс принял решение о высылке восьми сотрудников миссии РФ при блоке якобы за враждебную деятельность, а также сокращении численности российских сотрудников до десяти человек. Глава МИД России Сергей Лавров объявил о полном прекращении контактов Москвы и НАТО. Отныне представителям западного военного клуба министр посоветовал вести общение через посла РФ в Бельгии.

В свою очередь, бывший представитель нашей страны при альянсе, а руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин заметил, что вся ответственность за ухудшение и разрыв отношений между НАТО и Россией лежит на тысячи "подхрюкивающих бюрократах" объединения.

