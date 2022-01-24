Москва возглавила ТОП самых успешных регионов России

Москва возглавила рейтинг регионов России по индексу экономического потенциала. Также в ТОП-10 вошли ЯНАО, ХМАО, Санкт-Петербург, Московская область, Красноярский край, Тюменская, Свердловская области, Татарстан, Иркутская область.

Такое исследование подготовил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО) на основе данных Федеральной налоговой службы и Росстата по итогам третьего квартала 2021 года. Документ имеется в распоряжении «Известий».

В числе критериев исследования ФоРГО указывает размер уплаченных НДС, уровень среднемесячной зарплаты по региону, а также совокупную прибыльность предприятий и организаций субъекта. Всего исследование разбито на 30 мест, разделенных между 33 субъектами, некоторые из них заняли одинаковые места.

Во вторую десятку рейтинга вошли Белгородская и Самарская области (поделили 11-е место), Пермский край, Челябинская область, Краснодарский край, Калининградская область, Ленинградская область и Башкирия (16-е), Коми и Новосибирская область (17-е), Кемеровская область, Нижегородская область и Хабаровский край.

Замыкают исследование Томская область, Карелия, Приморский край, Калужская, Оренбургская, Сахалинская, Мурманская, Тульская, Воронежская области и Якутия.

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