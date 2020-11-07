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Москва вместе с Минском ответит Западу на санкции - СМИ

07 ноября 2020, 12:55  •  210 • Политика
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Россия ждет сигнала из Белоруссии
Евросоюз снова ввел санкции против Александра Лукашенко. Если раньше главе Белоруссии было запрещено посещать лишь ряд стран Европы, то теперь это будет касаться всех государств союза. Такое решение приняли в связи с результатами прошедших в августе выборов в республике.
Кроме белорусского президента под рестрикции попали еще 14 человек.
Как стало известно "Интерфаксу" из анонимных источников, приближенных к российским властям, Москва намерена присоединиться к Минску в ответных мерах против Евросоюза. Пока в России ждут, когда белорусские власти примут решение о санкциях против ЕС.
"Следует ожидать, что белорусы будут вводить ответные меры. А поскольку у нас с белорусами единый стоп-лист, соответственно, все фигуранты белорусского стоп-листа попадут и в российский", – рассказал собеседник агентства.
Он заявил, что ЕС ввели санкции против Лукашенко именно 6 ноября не просто так. Накануне, 5 ноября, истек срок пребывания Лукашенко у власти по итогам предыдущих выборов, а мерами против белорусского президента Евросоюз выразил свою позицию о непринятии итогов президентской гонки, прошедшей несколько месяцев назад.

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